El "fichaje" para la Champions

Maxi Gómez se sometió a una revisión médica a finales de abril con la que ha puesto fin a una recuperación que comenzó a principios de marzo. El uruguayo, heredero de Luis Suárez y Cavani, ha aprovechado el confinamiento por la pandemia mundial del coronavirus para recuperarse en casa con el material deportivo que le facilitó el club y las pautas de trabajo de los fisios, los médicos y el preparador físico de Albert Celades.

A diferencia de lo que se prevía cuando cayó lesionado, apenas se ha perdido partidos oficiales. Solo dos contra el Alavés en LaLiga y la Atalanta en la Champions League. De cara a la recta final del campeonato es, sin duda, el gran fichaje para la delantera. Este ha sido su día a día bajo la lupa de Superdeporte:

3 DE MARZO

El jugador es intervenido de su fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. La intervención tiene lugar en el Hospital Quirón de Barcelona y es realizada por el equipo del Dr. Cugat en coordinación con los servicios médicos del Valencia.El jugador regresará a Valencia en los próximos días para iniciar el trabajo de recuperación.

19 DE MARZO

Los avances de Maxi Gómez, recuperado para cuando vuelva la Liga, es la mejor noticia en los días de entrenamientos recluidos en casa. El uruguayo ya es capaz de apoyar el pie lesionado, pese a que la intervención fue a principios de mes, y comparte su recuperación en las redes.

30 DE MARZO

Maxi Gómez aprovecha a tope los días de confinamiento y sus noticias son excelentes, hasta el punto de que ya lo apoya sin ningún tipo de dolor y ha podido desprenderse de la bota ortopédica que le ha acompañado desde los días posteriores a la operación.

8 DE ABRIL

El uruguayo ya corre y está prácticamente recuperado. El delantero ha cumplido con los plazos de recuperación y ha aprovechado el confinamiento para trabajar y estar en condiciones cuando regrese la competición.

19 DE ABRIL

El dolor va remitiendo y las sensaciones cada vez son mejores como reconoce en una entrevista en su país. "Sigo haciendo los trabajos que me mandan del club, en casa tengo algo de pasto para correr, pero cuando apoyo todavía me duele un poco, porque no estoy corriendo en cancha tampoco, estoy corriendo en casa".

29 DE ABRIL

El jugador se somete a principio de semana a una revisión médica en el último paso antes de volver al grupo: ya está listo para volver a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna.