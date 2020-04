El exentrenador del Valencia CF, Gary Neville, ha cargado duramente contra la Premier League por su intención de que reanude la competición del fútbol.

En declaraciones a Sky Sport, el exfutbolista del Manchester United recuerda que el médico oficial de la FIFA dijo que el fútbol "no debería volver hasta septiembre" y asegura que lo que motiva el regreso del fútbol es el dinero: "Creo que si la decisión no fuera económica no habría fútbol durante meses. La gente está evaluando los riesgos. ¿Cuántas personas tienen que morir jugando al fútbol en la Premier League antes de que se vuelva desagradable? ¿Uno? ¿Un miembro del personal en la UCI? ¿Qué riesgo queremos tomar? La decisión es puramente económica", dijo en un tono serio.

Lo cierto es que ya hay ligas de países importantes que han quedado suspendidas como la francesa y algo similar puede suceder con la italiana, al tiempo que en Alemania, Inglaterra y España se comienzan los preparativos para que se reanude la competición, eso sí, todo ello envuelto entre diferentes polémicas.

