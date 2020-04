El cambio de Ferhat: De niño a hombre

Ferhat Cogalan, apuesta fuerte para el futuro en los primeros pasos que dio Rufete como director de la Acadèmia allá por 2013, ya se ha hecho mayor. En apenas dos meses el joven, hoy a las puertas del primer equipo del LOSC Lille, alcanzará la mayoría de edad. Ferhat llegó al Valencia CF con sólo 11 años y el camino recorrido desde entonces no ha sido sencillo para este internacional turco en categorías inferiores. Una senda minada, en parte, por el interés económico de algún representante que se cruzó con cantos de sirena mientras se formaba en la escuela blanquinegra.

En el verano de 2013 el Valencia de Amadeo Salvo y Rufete sortearon el interés de los ojeadores de Paris Saint Germain, Monaco, Juventus y hasta FC Barcelona. En la operación de aterrizaje en València fue clave la colaboración del agente español Félix Pérez, que aconsejó al padre llegar a España por el estilo técnico de su hijo y, en concreto, al Valencia CF por la confianza que le generaba el proyecto de cantera emprendido por Rufete. Un modelo que, por encima del dinero, primaba la formación deportiva sustentada en los valores personales. La colaboración entre este representante y Rufete condujo más tarde al Valencia a otro jugador de enorme futuro como es Jordi Escobar.

El Valencia CF ganó la partida por uno de los mejores jugadores del mundo alevín, Ferhat Cogalan. La familia rechazó en 2013 ofertas más elevadas en lo económico, aún así el Valencia puso todo para poder traérselo. Cerca de 30.000 euros anuales para la familia, plazas en el Liceo Francés para él y sus hermanos y casa para todos los Cogalan. Unas cantidades nada habituales para jóvenes de esa edad, pero la apuesta merecía la pena.

Pasado el tiempo, la evolución de Ferhat, en parte por el cambio de costumbres y también por las altísimas expectativas, no fue tan positiva como se esperaba. Sin embargo, nunca dejó de ser parte de la selección turca a la edad que le correspondía. Más tarde, el representante de Sofiane Feghouli, Antar, se hizo con el jugador y el aspecto económico pasó a ser el más importante. Una situación que el Valencia comprobó también con el mismo jugador argelino cuando se decantó por la suculenta oferta del fútbol turco. Antes de cumplir los 16 años, Ferhat se marchó al Lille sin que el Valencia pudiera recibir nada más que lo estipulado por los derechos de formación.

Desde entonces han pasado dos años y parece que, con una mayor madurez, vuelve a mostrar todo el talento que tiene. Eso sí, él mismo sabe que debe ganar en regularidad y consistencia física. "Para mí Francia ha sido un nuevo descubrimiento en términos de fútbol, tras tantos años en València. Ha sido necesario que yo me adapte, es todo muy diferente al juego en España. Al final me siento bien y adaptado por completo", dice en una entrevista al portal del Lille, 'Le petit lillois'.

"En verano aprendí muchísimo con el primer equipo y me valió para ver las exigencias de fútbol al más alto nivel. Comprobé que es lo que me falta para el nivel top. No estoy del todo satisfecho porque no he dado aún mi máximo futbolístico. Pero hay que pasar por momentos de dificultad para hacerse más fuerte, así que sigo trabajando y sé que tarde o temprano la afición va a ver mi verdadera calidad. Vine con la idea de ser jugador del Lille y mi objetivo se mantiene. Paso a paso", añade Ferhat, a punto de cumplir los 18 años.

Con el Lille firmó su primer contrato profesional hasta junio de 2021. En su primera temporada, siendo sub-17, el centrocampista ofensivo jugó con el sub-19. Y en los inicios de esta temporada Ferhat dio un paso que le ha ayudado a seguir viendo luz en su camino, el de hacer la pretemporada con el primer equipo del Lille. Incluso, con partidos notables frente al Dunkerque y Reims. Con el filial, en cambio, sólo pudo jugar un partido en la 'Ligue National 2' contra el Sedan y ha participado de nuevo con el sub-19. Precisamente, el equipo con el que volvió a la Ciudad Deportiva para medirse al Valencia en la Youth League.

Ferhat destaca por su capacidad para asistir y sortear contrarios en las zonas más pobladas del centro del campo. Domina los pequeños espacios. En Lille saben bien que todavía el joven turco llegado de Valencia no ha explotado todo su potencial. Cuestión de esperar.

