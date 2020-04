"El Valencia no me fichó porque me dijo que estaba gordo"

La carrera de Javi Moreno tuvo picos de estado de forma verdaderamente altos. Tanto que acabó en San Siro para estar en un Milan repleto de estrellas como Maldini, Gattuso, Rui Costa, Shevchenko, Inzaghi y Pirlo, entre otros. A pesar de eso, la experiencia no le fue bien y volviótras haber jugado cerca de 500 minutos en Serie A con el cuadro rossonero. Allí llegó tras rechazar una oferta del Valencia, aunque antes había sido el club de Mestalla el que le había cerrado sus puertas. Él mismo ha contado ambos episodios en una entrevista para 'Football Freaks'.

"Cuando salgo del Barça ficho por el Córdoba. Allí la cosa se me da mal. Estuve entrenando un par de semanas con el Valencia B y en la segunda semana jugamos un amistoso y yo jugué con los que venían de prueba. Entonces estaba Subirats que era el director deportivo. Jugué, metí tres o cuatro goles, y al final Subirats dijo que yo estaba gordo. La verdad que no estaba como había que estar, pero no tan gordo como él decía. Al final no me quiso firmar. Gratis. A coste cero", señala Javi Moreno, quien a se marcha buscando una oportunidad a Segunda División B. "Empieza la temporada, me voy al Yeclano y en diciembre viene y me firma el Alavés. Asciendo con el Alavés, jugamos la semifinal de Copa del Rey y al año siguiente me ceden al Numancia, meto 18 goles y asciendo a Primera otra vez y vuelvo al Alavés. Ese año meto 7 goles en Primera y al año siguiente fue cuando metí tantos goles. Y me acuerdo que el Valencia me quería entonces al año siguiente. Y el director deportivo era Subirats. La broma le costaba 1.500 millones de pesetas más IVA. Cuando hacía dos años o tres era gratis. Entonces me acuerdo cuando fuimos a jugar al Camp Nou y marqué de penalti. Hice un partidazo. Cuando acabó el partido mi representante me dijo: 'el Valencia te quiere fichar sí o sí'. Le pregunté, '¿Subirats?' y me dijo que sí. Al final me fui al Milan. Tenía varias opciones de equipos y al final me fui al Milan que era el que más me pagaba", explica el delantero.