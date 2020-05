Y de repente... ¡Joao Pereira!

Joao Pereira ha dado señales de vida. El lateral derecho portugués fue uno de los favoritos de la grada de Mestalla en las tres temporadas en las que estuvo en el Valencia CF, un fue un premio ganado a pulso, sobre el terreno de juego.

El jugador portugués llegó de la mano del entonces director deportivo Braulio Vázquez, procedente del Sporting de Lisboa y se distinguió por ser un futbolista de raza, que podía jugar bien, mal o regular, pero que siempre lo daba todo. Mestalla lo detectó y se encariñó con él.



Pero cuando todo estaba en caminado a que pasase a ser, además de un de los favoritos de la grada, uno de los hombres fuertes del vestuario, Joao desapareció del mapa. Tal cual. Aterrizó en Mestalla en el verano de 2012. Jugó 75 partidos oficiales. Cincuenta y cinco de Liga, cinco de Champios, once de Europa League y cuatro de Copa del Rey. Cierto que en su segunda temporada el teórico lateral suplente, Antonio Barragán, comenzó a ganar protagonismo con Pizzi en el banquillo, pero sin que se pueda afirmar que le quitó el puesto de teórico titular.





No sé se lo mejor lateral o no, pero merecía salir de otra forma sin duda ???? — João Pereira (@jpsp47) April 29, 2020

En la que debía ser la temporada en la que debía reafirmarse, en la 2014/15 todo sucedió del revés y Joao desapareció del mapa. Misteriosamente. En el verano de 2014 la compra delpor parte de Peter Lim era inminente por ello en verano llegó el portugués Nuno Espirito Santo al banquillo valencianista tras ser cesado, no sin polémica y cierto estupor, el argentinoHasta ese momento el portuguésera el agente de, de hecho él fue quien estuvo en las oficinas del club en el verano de 2012, por lo que Joao pensó que pasaría a ser uno de los hombres de confianza de Nuno. Pero el entrenador portugués apostó por un futbolista de corte defensivo como, y además el también lateral derechollegó cedido delcon una opción de compra para elde 15 millones de euros. De repente, todo se puso en contra de Joao, que pasó a ser uno de los descartes. De hecho, hasta su salida en el mercado invernal camino del, Nuno no lo convocó ni una sola vez en veinte partidos dedijo a sus allegados no saber jamás el motivo de aquel ostracismo pero jamás tuvo una mala palabra en público por más que se le tiró de la lengua más de una y dos veces. Eso sí, cambió de agente.Recientemente lapublicó en redes sociales uno de los tres goles quele marcó alen aquella remontada llena de magia en. El origen del gol es un pase largo de Pereira que el chilenodeja atrás a. El deempalma la pelota con la zurda y hacer un golazo.Entre los muchos comentarios al remate dely al toque sutil de, destacaba uno del propiopreguntando en clave de humor por el futbolista que da el pase que origina el gol, el que lleva el dorsal número doce. Ante esto y sobre un cmentario sobre el papel deen su salida, reapareció el portugués en la conversación con unas palabras que son un fiel reflejo de su paso por: "No sé se lo mejor lateral o no, pero merecía salir de otra forma sin duda". Desde luego lo mereció.