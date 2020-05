"La salud es lo primero, si jugamos intentaremos dar un poco de alegría a la gente"

Francis Coquelin ha compartido parte de su tiempo en cuarentena con los lectores de SUPER. Un confinamiento que se alarga durante días, semanas y ya meses, y que 'Coque' aprovecha al máximo para "disfrutar de la familia". El jugador francés está profundamente "feliz" en el Valencia CF, donde siente el cariño de los compañeros en el vestuario y de toda la afición. Por esta razón, el jugador francés estaría encantado de continuar vistiendo la camiseta blaquinegra más allá de junio de 2022, cuando finaliza su contrato. Mestalla y el Valencia le han llegado al "corazón".

En una cercana y simpática entrevista, Coquelin se moja en cada una de las preguntas, en su mayoría seleccionadas de entre las enviadas por los valencianistas a través de redes sociales como Instagram y Twitter. Todos comparten el deseo y la preocupación de que siga muchos más años en el equipo... y muchos de ellos le recuerdan aquella jugada final por el título de Copa en Sevilla frente a Leo Messi. Una demostración de pundonor que forma parte ya de la historia del Valencia bronco y copero.

A continuación, la entrevista al completo con las preguntas de los seguidores valencianistas:

-Carlitos Vizcaíno: Buenas, Francis. ¿Qué se siente al vestir la camiseta del Valencia y qué es lo que más te gusta de nuestra afición?

"Es un orgullo, desde el principio supe que venía a un club muy grande. Un equipo como el Valencia CF siempre tiene que jugar por los primeros puestos. Es un orgullo ponerme su camiseta. Antes de llegar había hablado de lo que es el Valencia y cómo es la afición con gente del Arsenal, todos me dijeron que era una afición muy pasional, siempre detrás de su equipo. He sentido desde el primer día ese cariño por su equipo. Para mí es una maravilla jugar cada sábado en Mestalla"

"Siempre están con el equipo, desde que he llegado he tenido la suerte de que hemos conseguido cosas grandes. Al pasear por la calle la gente siempre tiene buenas palabras. De verdad, esta afición es una de las mejores de España, si no, la mejor"

-@carlos_quina: ¿Qué es lo que pensaste cuando en enero de 2018 te dijeron que fichabas por el Valencia? ¿Cuáles fueron tus emociones tras ganar la Copa?

"Cuando firmé fue una oportunidad muy grande de conocer un país nuevo, un club nuevo. Ya sabía que venía a un grande y estaría aquí para luchar por grandes objetivos. El Valencia siempre ha luchado con los mejores, ha ganado títulos. Vine para ese tipo de cosas. Desde el primer día ha sido una experiencia excepcional, no estoy nada decepcionado desde el primer día. Todo lo vivido me ha hecho muy contento. Tenemos mucho más por hacer, pero esa Copa fue un orgullo y una ilusión enorme para mí"

-@abel_sg_12: ¿Qué sensación tuviste la primera vez que Mestalla coreó tu nombre? "¡Coquelin, Coquelin...!"

"Fue en varios partidos, pero hay uno del que me acuerdo mucho. El partido contra el Real Madrid en casa cuando fui cambiado en el minuto 81 y tuve una ovación muy grande por parte de la afición. Momentos así te erizan la piel, especialmente contra un rival como el Madrid delante de tu afición, se levantan y te aplauden. Es un orgullo grandísimo... Yo intento dar el máximo en cada partido, soy un jugador de mucho corazón, compito siempre y la afición lo nota. Ese fue un gran partido y una ovación que voy a recordarla para toda la vida"

-@piniesta_bolley_est1781: Pasaste por cuatro de las cinco grandes ligas en Europa. ¿Con cuál te identificas más y por qué?

"Cada liga tiene su especificidad. Para mí fue una decisión importante el venir a España. La Liga me va muy bien. He tenido dos entrenadores que también me han dado la confianza para demostrar lo que podía hacer. En el Arsenal estaba más acotado como un jugador muy defensivo, en el Valencia he tenido la suerte de poder mostrar con estos dos entrenadores (Marcelino y Celades) qué puede hacer con la pelota, no solo sin balón"

¿Qué piensas ahora, la Liga debe acabarse o mejor darla por acabada y no correr riesgos con la salud?

"Al final no será una decisión nuestra. Hemos visto que este virus es muy jodido y lo más importante es la salud de todo el mundo. Como digo, si jugamos no es decisión nuestra, lo prioritario es la salud. Si el Gobierno y la Liga, todos juntos piensan que podemos jugar, será una decisión de ellos y nosotros somos profesionales y tenemos que seguir las directivas. Hay también un montón de personas que están corriendo riesgos y trabajan así, como los sanitarios. Tenemos que agradecerles por siempre como están luchando contra el coronavirus y ayudando a las personas que están en malas condiciones. En definitiva, el fútbol pasa a un segundo plano, pero si jugamos, bueno jugamos y si con el fútbol podemos dar también un poco de alegría a todo el mundo intentaremos hacerlo"

-@raulmayoralas: Si se vuelve a jugar, ¿creéis que volveremos a clasificarnos para la Champions?

"Como dije, cuando juegas en el Valencia no se puede pensar en menos o en otra cosa que no sea jugar la Champions. Queda poco y mucho porque 11 partidos son mucho en el fútbol. Al final puede ser que este parón en un sentido sea positivo para concentrarnos otra vez y vamos a tener, si jugamos, seis semanas para prepararnos. Esos 11 partidos debemos jugarlos como finales para llegar a puestos de Liga de Campeones, son los puestos en los que el Valencia tiene que estar"

-@andreusson17: ¿Tienes raíces en África? ¿Si es así te gustaría jugar con esa selección nacional?

"Yo soy de isla Reunión. No hay selección, es un territorio francés. No tengo otra opción para jugar en una selección que Francia (sonríe)"

-Luis Gamón: Felicidades por tu gran carrera y por la etapa que está cumpliendo con el Valencia. Eres una pieza clave y un ídolo para todos. Mi pregunta es si notaste mucha diferencia entre los estilos de la Premier y la Liga. ¿te costó adaptarte a España? ¿Hay mucha diferencia de intensidad?

"Gracias por el comentario. Son dos ligas diferentes. En España todos los equipos intentan jugar, pocos lanzan el balón arriba y juegan físico como en la Premier. Esa es la primera cosa que me atraía... De verdad que a mí no me costó adaptarme a España. Primero, tuve la suerte de llegar a un vestuario muy bueno y entonces la integración fue muy rápida. No he tenido mucho tiempo para adaptarme, creo que fueron tres días los que pasaron desde mi llegada al primer partido que jugué contra el Deportivo. Fue todo muy rápido, soy una persona a la que le gustan los idiomas, cogí bastante rápido el español, que no tenía ni idea cuando aterricé. Me ayudó bastante a hablar con los compañeros y conectar con ellos. La lesión vine muy rápido también (ríe)..."

-@pvalero_27: ¿Cuándo llegaste a València qué personas te ayudaron más en la integración?

"Todos me ayudaron, aunque cuando llegas a un sitio nuevo es más fácil ir con la persona que habla tu idioma. 'Kondo', Geoffrey, me ayudó muchísimo a adaptarme a todo, a hacer las traducciones de los ejercicios en el entrenamiento... No sé si fue una pesadilla para él, pero siempre lo hice con normalidad y una sonrisa. Él fue muy importante para mí"

-Cambió el balón por los apuntes...

"Con la lesión, todos los días con los fisios, tenía que hablar con ellos. La verdad es que me gusta aprender idiomas. Entonces, fue rápido aprenderlo"

-@PepeBalbastre: Gracias, Francis por tu compromiso, por tu entrega, por tu garra, tu carácter siempre. Viniste sin hacer mucho ruido y eres uno de los mejores fichajes en esta época de Peter Lim. ¿Has pensado ya en retirarte en el Valencia CF y ser un murciélago de por vida?

"Gracias nuevamente. En el fútbol nunca se sabe, pero yo estoy muy bien aquí. Yo quiero estar en el Valencia muchos años. Me quedan unos años en el contrato, a ver qué pasa, pero está claro que mi familia y yo estamos muy bien en València. Tengo muy buena relación con todos los compañeros en el vestuario y con mis compañeros. Cuando todo va bien, ¿por qué cambiar? Ahora me haré un poco viejo con 29 años pronto (sonríe), veremos qué pasa... El Valencia está en mi corazón, ahora juego aquí. Yo espero estar aquí por muchos años"

-@enriique19: ¿Qué se siente por ser recordado para siempre por la jugada contra Messi en la final de Copa, el mejor del mundo? La afición siempre lo va a tener en el corazón. Eres mi jugador favorito, los valencianistas te queremos mucho y si puedes, un día cuando termine esta pesadilla del virus, fírmame una camiseta. ¡Amunt!

"Es un placer que haya una jugada que pueda quedar en la cabeza y en el corazón de la afición. Yo creo que esa jugada si perdemos la final nadie la recuerda, pero lo más importante era levantar la Copa al final. Para mí también es una acción especial, contra el mejor jugador del mundo, y quedará siempre en mis pensamientos. Lo más importante fue el título. El ambiente que creó la afición del Valencia fue increíble. En Sevilla, la recepción que nos dieron de vuelta a València. Fue todo muy especial en esos dos días. Lograr un título en mi segundo año en el club fue súper especial, deseo que podamos dar más ilusiones a nuestra afición con muchos más títulos"

¿Has pensado en hacer algo para tenerla siempre, un vídeo, un cuadro...?

"Es verdad que el otro día estaba hablando con mi mujer... sabes, la carrera pasa rápida, a veces no hay tiempo para pensar de todo. Puede ser una jugada que podemos hacer algo con ella"

-@polderman1314: Francis, tu contrato acaba en 2022. Por favor, ¿podrías darnos una buena noticia a los aficionados y decirnos que ya estás en conversaciones con el club para quedarte más tiempo aún? ¿Cuál es tu deseo?

"Todavía yo no sé nada. Bueno es mi represente quien se ocupa de esto, veremos qué pasa. Me queda unos años, como dije, lo más importante es dar el máximo rendimiento siempre y espero hacerlo en los años que vienen"

-José Sanz: De vuelta a la mítica jugada contra Messi. ¿Dónde sacas energías para hacer una jugada así en los últimos instantes del partido? ¡Escuchaste a la afición rugir en Sevilla! Nos contagiaste a todos. Eres la garra del Valencia.

"Uf, desde el minuto 1 había mucho ruido en todo el partido... no sé si en ese momento había más. Es una jugada que en el final casi no tienes energía, pero al ver el momento, los compañeros cansados, yo también, estaba intentando ayudar un poco más y llegó esa jugada"

-@alberartista: ¿Qué desayunas para ir con ese carácter y fuerza a robar balones?

"No, no. Creo que desayuno como todos. No hay una receta especial, so normal (se ríe)"

-@joanortegaaa: ¿Crees que estás en el mejor momento como futbolista?

"Creo que sí, puede ser mi mejor momento. Estoy en esos años en los que un futbolista entiende un poco mejor su cuerpo, entiende mejor el juego. Tengo que disfrutar de estos años, como dije, la carrera va muy rápida. El Valencia me ha dado la oportunidad de jugar y conocer un nuevo proyecto, y estoy muy agradecido de todos los que hicieron el esfuerzo para traerme al Valencia. Lo mínimo que pueda hacer es dar mi máximo en el campo cuando me dan la oportunidad"

-@miguel.amoros04.11: ¿Te gustan los vídeos juegos? ¿Cuál es tu favorito? ¿Eres bueno en el FIFA?

"Sí, sí un poco. Ahora más de lo normal porque habitualmente no tengo mucho tiempo con los niños. Ahora juego un poco 'on line' con mis amigos al FIFA. No soy el mejor pero cuando fuimos a Arabia jugamos un poco en el avión y no lo hice mal. No soy tan malo...

¿Quién es el peor del equipo?

"El peor no lo sé. El nivel no está mal, aunque he visto que mis compañeros, a excepción de José (Gayà), que ha ganado un partido, pero los otros perdieron... Puede ser que el nivel no sea tan bueno (se ríe)"

Por cierto, ¿cómo estás llevando el confinamiento? ¿Muy duro?

"Es duro para todos, pero al final hay que ser responsable y positivo. Estamos bien de salud todos en la familia y tenemos que pensar en la gente que está fastidiada. Tenemos la suerte de estar bien y debemos disfrutar de eso. Está claro que la situación es difícil, el no poder salir, pero hay que agradecer que la familia está en buenas condiciones y es lo más importante. Tengo más tiempo con los hijos y mi mujer, puedo disfrutar de ellos porque cuando todo vaya a empezar de nuevo estaré fuera mucho tiempo. Es un buen tiempo para disfrutar de las familias. En València no podemos decir que estamos mal, con este buen sol. Tenemos que pensar en las personas que están mal por el virus y ayudarlos lo máximo en lo que podamos"

-@bitofmatthew: ¿Quién es el mejor jugador contra el que has jugado?

"En Premier dije Eden Hazard y aquí no ha debate, creo (ríe). Leo Messi es el mejor del mundo. En cualquier situación puede hacer daño al rival. Es muy jodido contra él, tengo algunas victorias contra Messi y estoy feliz por eso"

-@hectornavarro_04: ¿Por qué quiso ser futbolista cuando era niño? ¿Por entonces quién era tu ídolo?

"Yo empecé en el fútbol un poco tarde, 9-10 años, porque antes jugaba al tenis. Hacía un poco de judo. Llegué al fútbol por culpa de un amigo mío, y luego es historia. Mi época de niño fue la del 98 con todos los campeones del mundo, con Zidane y compañía. 'Zizou' fue un ídolo para todos en ese momento. Un poco de todos. Nunca me fijé solo en uno, me ha gustado ver cosas de todos los futbolistas, cada uno tiene su especialidad de la que aprender y si puedo coger un poco de todos está bien"

-Por cierto, una última curiosidad, parece que siempre te gustó el deporte. ¿Podías haber sido también tenista o no eras tan bueno con la raqueta?

"No, no soy malo en tenis. Pregúntale a Gameiro que fuimos de vacaciones juntos y seguro que se acuerda (sonríe)".