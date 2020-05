La temporada, finalizada: el Valencia podría estar salvado

El fútbol femenino no seguirá el mismo guión que LaLiga (Primera y Segunda División masculinas) y la temporada se dará por finalizada. Esa es la idea de la Real Federación Española de Fútbol, que baraja varios escenarios para la Primera Iberdrola y en todos existen tres o cuatro cuestiones en común: la clasifación se queda como está, el Barça es campeón, no hay descensos, pero sí habrán ascensos. En todos, el Valencia CF Femenino tendría plaza en la élite en el curso 2020/21. El impacto del Covid-19 obliga a bajar el telón, pero en clave valencianista el plan es positivo, ya que es sinónimo de permanencia y salvación.

El equipo de José Bargues era pénultimo, en posición de descenso junto al Espanyol, justo antes de que el deporte se parase por el Estado de Emergencia. Las valencianistas estaban a uno punto del Sporting de Huelva, rival al que iban a enfrentarse aquel fin de semana de marzo, en un partido a todo o –prácticamente– nada por aferrarse a la categoría. El Madrid CFF estaba a dos puntos y el Betis, a tres. Quedaban ocho jornadas para el final más otra por recuperar debido a la huelga. El próximo viernes 8 de mayo la situación puede quedar resuelta en la Comisión Delegada convocada por la RFEF.

Soluciones distintas

El contexto y los escenarios son distintos para los equipos de LaLiga y para los de Primera y Reto Iberdrola. Las intaslaciones son muchas municipales, por ejemplo. Rubiales ya advirtió que la hoja de ruta podría ser distinta para el fútbol amateur, de Segunda División B para abajo, incluido el fútbol femenino. La etiqueta no gusta, pero el camino alternativo no es sencillo. De hecho hay clubes y futbolistas no convencidos. Las cuatro alternativas intentan amortiguar el impacto de forma práctica, de la manera menos injusta posible. El Barça sería campeón, el Atlético iría a la Champions y habría dos ascensos –Santa Teresa y Eibar– en un campeonato de 18 equipos.

Nada cambia para Valencia B y el filial del Levante, que están en el Grupo Sur de Reto Iberdrola, fuera de la zona de descenso y play-off. Hay una alternativa que pasa por que haya dos ascensos directos, en ese caso se sumarían Granada y Osasuna, del Grupo Norte, donde manda el Athletic B y en el que el Barça B es tercero.

Una liga con dos 'conferencias'

La ampliación en el número de equipos abre el camino a una liga de 18 o de 20 clubes y a la posibilidad de dividir la competición en dos grupos. Hay un precedente de dos temporadas con ese formato; la experiencia no fue buena y los especialistas la consideran un paso atrás. No hay necesidad de dividir, con 16, con 18 o con 20, pero... el momento es extraordinario y se pueden tomar medidas extraordinarias. Reto Iberdrola funciona con este formato.

El fútbol femenino también necesitará un plan de crecimiento reforzado tras varios años de evolución culminados con el salto de calidad en la competición y en el Convenio. El escenario es complejo. La buena noticia es que los clubes podrán empezar a prepararse y a planificar con los resultados de la reunión del próximo viernes. El momento tiene que convertirse en oportunidad y no en un nuevo foco de problemas.