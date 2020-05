El confinamiento 'salvaje y natural' de Santi Cañizares

Un confinamiento alejado de una gran urbe y rodeado de muflones, ciervos, jabalíes y otros animales tanto domésticos como salvajes, así como a los mandos de un tractor, es el que viven el exportero Santiago Cañizares y su familia en una finca rural de su propiedad en el interior de la provincia de Valencia.



El que fuera guardameta del Valencia CF, Real Madrid, Celta, Elche y la selección española, entre otros equipos relató a EFE sus vivencias de los dos últimos meses junto a su familia y rodeados de un entorno que le ha hecho retrotraerse a los tiempos de su niñez junto a su abuelo en Puertollano, su localidad natal.



En estos días, Cañizares ha compartido en redes sociales algunas de sus actividades en medio de la naturaleza con algunos vídeos en los que explica alguna de las labores que realiza personalmente y con las que reconoce que disfruta al máximo.



"Hace un tiempo adquirí una finca en el interior de la provincia de Valencia donde ahora se está haciendo mucho más llevadero el confinamiento. Además, no cabíamos en el piso de Valencia, ya que estamos mi mujer, cinco de mis hijos y yo. La única que no está es la mayor, que vive en Francia", explicó Cañizares a EFE.



Además, el exfutbolista reconoció que otro de los motivos por los que decidió trasladarse a la finca es que tenía que abastecer a los animales domésticos y salvajes, una labor que antes del estado de alarma hacía con cierta frecuencia pero que intuía se le iba a complicar tras el confinamiento.



"Nos vinimos varios días antes de que se decretase el estado de alarma porque una semana antes ya no me gustaba la situación y me vine con la familia", agregó.



"Ahora estamos a la espera de que se levante la barrera, pero sin prisas", comentó Cañizares, quien añadió que la finca cuenta con una casa de madera sin lujos pero con espacio suficiente para su amplia familia.





Relató que, a los que el exfutbolista no podía desatender durante tanto tiempo porque necesitan agua y comida.Respecto a los, y en el que los colaboradores tenían que relatar cómo llevaban el confinamiento."En mi caso, al estar en un entorno de naturaleza, relato algunos momentos de mi día a día", apuntó Cañizares, quien reconoció que algunos vídeos llevan "mucho trabajo y muchas horas para sacarlos porque se tienen que dar muchas circunstancias concretas"."Me muevo bien con el tractor y aunque me da más miedo que el coche de rally -con el que compite actualmente-, reconozco que es muy placentero cuando cuidas tú mismo los campos".El exinternacional español explicó que es originaria de Chile y que se caracteriza por el tono azulado y verdoso tanto de sus patas como de los huevos que pone y describió cómo funciona un proceso de incubación.y determinadas características de la cornamenta de los muflones."Ahora estoy loco por grabar a los buitres leonados, pero es tremendamente difícil", agregó.y a los que, a su juicio, se les da poco valor al considerarse que "aquí la gente es más de mar y playa"."Es verdad que yo los he descubierto al ir a competir en rallys y me he dado cuenta de todo lo que tenemos en la Comunidad Valenciana", concluyó.