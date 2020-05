"Tendremos que jugar 11 partidos como 11 finales"

Francis Coquelin cree que, para cuando Sanidad permita la vuelta efectiva de la competición, el equipo regresará "más concentrado" en busca de la cuarta plaza de Liga. Es decir, un sitio en la próxima edición de la Liga de Campeones. Tras priorizar "la salud", el centrocampista del Valencia CF asegura que los futbolistas son "profesionales" y seguirán las pautas que marquen tanto las autoridades sanitarias como la Liga para volver a competir. Para ese momento, 'Coque' tiene claro cómo deben enfocar los 11 partidos que quedan para dar por terminada la temporada blanquinegra.

No hay otro objetivo que alcanzar la tercera o cuarta plaza; ahora en posesión de Sevilla y Real Sociedad, con cinco y cuatro puntos más que el Valencia respectivamente después de las 27 jornadas jugadas antes de que la pandemia de Covid-19 lo detuviera todo, también el deporte y el fútbol. "Cuando juegas en el Valencia no se puede pensar en menos o en otra cosa que no sea estar en la Champions. Queda poco y mucho porque 11 partidos son mucho en fútbol", dice Coquelin en la entrevista que ha concedido a SUPER.

"Puede ser que este parón en un sentido haya sido bueno para concentrarnos otra vez en el objetivo. Si al final jugamos, vamos a tener seis semanas para prepararnos. Esos 11 partidos debemos jugarlos como finales para llegar a puestos de Liga de Campeones, son los puestos en los que el Valencia tiene que estar", añade el futbolista originario de la isla francesa de la Reunión.



Las 11 finales de las que habla Coquelin

Los once partidos que le restan al Valencia, que se quedó séptimo con 42 puntos en la clasificación, son los siguientes: Levante, Osasuna, Athletic, Valladolid y Espanyol en un Mestalla sin espectadores en las gradas, y lejos de casa, Real Madrid, Eibar, Villarreal, Granada, Leganés y Sevilla. Este último rival directo por el objetivo europeo.

Para Coquelin, en los duros momentos que el coronavirus ha generado para la población, "el fútbol pasa a un segundo plano". No obstante, es consciente de que si las condiciones sanitarias mantienen una evolución positiva los partidos "pueden dar también un poco de alegría a la gente".

"En la cuarentena hay que ser responsables y positivos, pensar en la gente que está fastidiada y ayudar como podamos. Debemos dar gracias si nuestras familias están bien, pues la salud es lo más importante", comenta el centrocampista de 28 años, que explica cómo está pasando su confinamiento: "Tengo más tiempo con los hijos y mi mujer, puedo disfrutar de ellos porque cuando todo vaya a empezar de nuevo estaré fuera mucho tiempo. Es un buen tiempo para disfrutar de las familias".

En el siguiente enlace puedes leer completamente la entrevista de Coquelin en Superdeporte.