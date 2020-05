Valencia CF: se escuchan ofertas por estos jugadores

El Valencia CF afronta el próximo mercado todavía con la incertidumbre de si se podrá acabar la competición y el impacto que finalmente tendrá la crisis en las cuentas. Hay posiciones claras para reforzar el equipo y algunos objetivos definidos, aunque debido a la influencia del Covid-19 y al hecho de que el retraso de la competición no permite saber si el equipo estará en Champions League, el músculo financiero que tendrá para afrontar los fichajes necesarios es una incógnita.

Además de los posibles jugadores que puedan llegar, en este escenario va a ser importante una operación salida que tiene también nombres propios por diferentes circunstancias. Una lista en la que tiene un lugar destacado Rodrigo Moreno, que lleva ya varias ventanas de fichajes en el disparadero, estuvo muy cerca de salir el pasado verano y hoy por hoy sigue siendo el activo más importante que hay en la plantilla al menos entre los que el club se plantearía dar salida si llega una oferta que cumpla las expectativas, aunque no es el único.

Ahora mismo está casi todo parado, todo va a depender del dinero que se mueva en el mercado y de los clubes importantes que empiecen a moverlo, pero hay una serie de jugadores en la plantilla del Valencia CF que tienen muchos números para salir si se dan las condiciones:



No es ningún secreto que el máximo accionista aprobaría la venta del delantero por una oferta alrededor de 60 millones de euros, con una clausula de 120 millones. Costó 30 hace cinco años que están prácticamente amortizados, acaba de cumplir 29 años y tiene contrato hasta 2022.



Fichado el pasado verano en una operación cruzada con el Barça, que se llevó a Neto, el club escucha propuestas por el guardameta holandés, que podría volver a entrar en alguna operación. No es una salida fácil porque oficialmente el coste del fichaje fue muy alto, 35 millones de euros, pero tiene un buen cartel y es internacional.



El pasado verano el Valencia descartó una oferta de 40 millones del Wolverhampton de Nuno Espirito Santo, pero el jugador no ha respondido esta temporada a esa confianza y ahora mismo se escuchan propuestas por el joven central. Su futuro puede estar en la Premier League. y puede ser una de las fuentes de ingresos más importantes del verano.



Este verano estaba marcado en rojo en la agenda del Valencia CF para tomar una decisión con el centrocampista: renovar o vender. El jugador no llega en su mejor momento, de hecho han sido dos temporadas lejos de su mejor nivel a falta de que se puedan disputar los últimos once partidos. Ante una oferta que permita recuperar la inversión, que fue en su día de 25 millones, se plantearía el traspaso.



El jugador cuyo nombre se relaciona en las últimas semanas con clubes importantes de Europa, una joya que el Valencia CF quiere renovar porque termina en junio de 2021 y una negociación que se ha retrasado y complicado más de lo esperado. No hay intención de vender pero, si no se llegase a un acuerdo, el club no tendría mucha más opción que escuchar ofertas y obtener el máximo beneficio.



El Valencia CF lo fichó el pasado verano después de dos cesiones por unos seis millones de euros. Tiene dos años más de contrato pero se escuchan ofertas.



A punto de cumplir 33 pero con un buen cartel en Francia, en julio entrará en su último año de contrato y puede ser la última oportunidad para obtener un retorno económico por un delantero que costó unos 16 millones.