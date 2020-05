¡Allá va Cañizares en tractor!

Santiago Cañizares no deja de sorprendernos durante esta época de confinamiento. En su última pieza para Movistar+, la leyenda del Valencia CF cuenta como lleva a cabo sus labores en el campo subido en un tractor.



Así es como explica el cambio de los coches de rallys al tractor: "Siempre he admirado a los tractoristas... Ahora que he tenido oportunidad de subirme en uno, palpo el peligro cada día que lo hago... Dicho esto, nada me relaja más si el terreno es favorable", escribe en su cuenta de twitter.





Dicho esto, nada me relaja más si el terreno es favorable... https://t.co/oqZVjqSM1w — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) May 3, 2020