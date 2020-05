Liga acabada con el Valencia CF salvado

La Federación Española de Fútbol, según documentos a los que ha accedido el diario SPORT, contempla dos escenarios para el fútbol femenino y en ambos no se hay otra opción que dar por finalizada la competición tanto en la Liga Iberdrola como en la Reto. La diferencia radica en el número de ascensos y que uno de ellos si contempla 'play off' en la Primera nacional y otro no. El texto se presentará por la RFEF en la Junta directiva y a Comisión Delegada del viernes, 8 de mayo.

En un primer contexto serían dos los ascensos la próxima temporada de la liga reto a Primera división y la Liga reto frente a los cuatro del segundo escenario. En ninguno de los casos se contempla descenso alguno. Para el Valencia CF Femenino, décimo quinto, en zona de descenso, significará la salvación. Una vía de la que informó hace unos días SUPER. El título será para el FC Barcelona.

De tal forma que, según el escenario 1, para la próxima temporada 2020-2021 la Liga Ibredrola pasaría a tener 18 equipos frente a los 16 que hay en la actualidad. La diferencia radica en la Segunda o Reto donde contempla dos escenarios posibles. En el primero serían dos los equipos que ascenderían de la Liga nacional luego, al no haber descensos, la Segunda femenina pasaría a tener dos grupos de 17 equipos. Los dos equipos ascenderían en un play off. Para la próxima temporada descenderían a la liga nacional 4 por cada uno de los dos grupos de 17.

En el segundo de los casos serían seis los ascensos, quedando esta categoría con un total de 38 equipos y dividida en dos grupos de 19 equipos. En este caso no habría play off para ascender a Segunda en la presente temporada y para la próxima temporada descenderían 6 por cada grupo.

En este primer escenario la RFEF entiende que es más fácil volver al formato inicial, habría menos descensos y en el escenario donde solo hubiera dos ascensos a Primera y a la Reto, sería más económico a la hora de adherirse al programa Elite (1 millon de euros por los dos equipos de Primera y 200.000 euros por los de Segunda). Como contrapartida esta el calendario que sería mucho más apretado y que si fueran seis los equpos que ascienden a Reto esto supondría 600.000 euros del programa elite y más equipos además de jornadas en esta categoría.

Una Primera división femenina con 20 equipos en dos grupos de diez



Posible revolución con 20 equipos

El segundo escenario que maneja la RFEF es realmente revolucionario porque supondría que la Primera división pasaría a tener 20 equipos al ascender cuatro equipos del la Segunda o Reto Iberdrola, ya sea por formato de play off o sin el. De esta forma, y de aprobarse este modelo, la Primera quedaría dividida en dos grupos de diez equipos en la temporada 2020-2021 y al acabar la temporada descenderían seis equipos, tres por cada grupo.

También este escenario contempla dos opciones en Segunda o liga Reto. En el primero, y después de ascender cuatro equipos a Primera y los cuatro procedentes de la Liga Nacional, todo quedaría igual con los 32 equipos que hay en la actualidad . En el segundo pasaría a tener 36 equipos porque serían ocho los equipos que ascenderían de la Liga Nacional y dado que ascienden otros cuatro a Primera, la Segunda quedaría compuesta por 36 equipos dividida en dos grupos de 18 y donde descenderían 6 por grupo en la temporada 2020-2021 a la Liga Nacional.

Este segundo escenario la RFEF entiende que genera un enorme problema para poder volver al formato actual además de que la próxima temporada habría seis descensos a Segunda. En lo económico supondría dos millones de euros para estos cuatro equipos según el programa elite, y hasta 400.000 si ascendieran cuatro a la Liga Reto. Lo único favorable es que, habiendo dos grupos de 10 en Primera, el calendario sería menos apretado. No así en la Reto si hubiera dos grupos de 18.

Donde no hay ninguna duda es en cuanto a quien sería el campeón de la vigente temporada. Y este no es otro que el Fútbol Club Barcelona con sus 59 puntos frente a los 50 del Atlético de Madrid. Los dos jugaran en la Liga de Campeones la próxima temporada. En cuanto a los ascensos, en caso de que sólo fueran dos los que suban a la Liga Ibredrola, serían el Eibar del grupo Norte dado que el Athletic que es líder no puede ascender como tampoco el Barça B que es tercero. En el grupo Sur subiría el Santa Teresa. Si finalmente fueran cuatro los equipos que ascienden a Primera se sumarían también el Granada y el Fundación Osasuna.

Según el documento, el primer escenario de 18 equipos en Primera sería el más ajustado a la normativa y permitiría volver al formato actual en la temporada 2021-2022 frente al segundo, bajo una Primera con 20 equipos, donde habría más gastos y dificultades en cuanto a la logística del campeonato.



Final a puerta abierta para la Copa

Para la Copa de la Reina, la Federación plantea varias opciones que pasan por el formato de final a cuatro para el primer fin de semana de la temporada o que las semifinales pudieran jugarse cuando s disputen los 'play off' de la Liga Nacional. Si las semifinales fueran cuando regrese la competición podrían ser igual a puerta abierta. Ahora siempre serían a puerta cerrada. La final siempre se disputaría a puerta abierta cuando vuelva la competición la próxima temporada.