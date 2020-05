Fichajes: La lista de cuatro centrales del Valencia CF

La defensa del Valencia CF, golpeada con un sinfín de goles en contra en la presente temporada, requiere de un profundo cambio con vistas al futuro. Una transformación que traspasa la portería y la línea de cuatro para afectar al compromiso defensivo de todos. Cuestión de equipo, cuestión de entrenador. La reconstrucción, no obstante, debe empezar desde el núcleo: el centro de la zaga. El director de Fútbol, César Sánchez, maneja una lista de centrales de la que forman parte los jóvenes Diogo Leite y Mohamed Salisu, y los argentinos Lucas Martínez Quarta, que dentro de unos días cumplirá 24 años, y Mateo Musacchio, más experimentado.

Tanto César como Miguel Ángel Corona, jefe de 'scouting' en la secretaría técnica, centran su trabajo sobre diferentes alternativas con dos factores en cuenta. Por un lado, la necesidad de fichar dos centrales y, por el otro, la importante competencia que hay por estos cuatro centrales en un mercado que se prevé a la baja y complicado para casi todos por las consecuencias económicas que traerá la crisis del coronavirus en los clubes.

En el caso de Musacchio, por ejemplo, el hecho de que termine contrato en apenas un año, junio de 2021, lo convierte en una pieza muy apetecible a sus 29 años para muchos clubes de la clase media-alta en las ligas top de Europa. A Leite, Martínez Quarta y Salisu no les faltan equipos de alto standing detrás de ellos. En las últimas horas las páginas de la prensa deportiva británica han escrito los nombres de los tres vinculándolos a los dos clubes de Manchester. Tanto el City como el United andan también buscando centrales en el mercado, tanteando el terreno antes de decantarse por un elegido y lanzarse a por él cuando la pandemia del coronavirus permita recobrar una nueva normalidad.

Musacchio (Milán, 29 años)



La reconstrucción en el eje defensiva es tan necesaria como evidente en el Valencia, y podría serlo más todavía si una vez vuelva la competición de Liga el equipo de Albert Celades consiguiera una plaza entre los cuatro primeros para disputar la Liga de Campeones 2020/21. Los cambios se producirán inevitablemente. Como refuerzo y como complemento. Eliaquim Mangala no ha respondido a las expectativas de sustituto de garantías y el técnico, Albert Celades, en enero ya transmitió su deseo de que el club le encuentre una salida decorosa al francés.

Por otra parte, a menos de dos meses para el final del contrato de Ezequiel Garay, su renovación cada vez es menos probable. Así lo entiende el jugador argentino, que contempla un futuro lejos de Mestalla y volver recuperado de la rodilla con otra camiseta, preferiblemente, de la liga española. A la difícil continuidad de hombres como Mangala y Garay, claramente por diferentes motivos, se une la situación de Mouctar Diakhaby. Celades no ha sabido exprimir el rendimiento del galo al lado del mismo Garay o Gabriel Paulista como hizo Marcelino y el Valencia escuchará ofertas por el ex del Lyon, quien costó 17 millones de euros en el verano de 2018. Hace algo más de un año, precisamente, el jugador, que no estaba convencido con la oferta del Wolves y el entrenador asturiano frenaron ya una venta a la Premier League.

En este contexto, a día de hoy el Valencia está obligado a rastrear el mercado y tomar nota de las condiciones de cada caso en particular para fichar dos centrales. En la 'lista de la compra' están estos cuatro: Leite, Martínez Quarta, Musacchio y Salisu... aunque con el condicionante de la austeridad. Para empezar, se busca un central joven con las cualidades de Leite. Potencial y perfil zurdo para suplir a Mangala. De hecho, es el principal candidato dentro de los planes de Peter Lim y la negociación se avanzó en enero. No obstante, desde Portugal se ha cifrado en 20 millones de euros el precio que fija el Oporto y se prevé competencia.

Diogo Leite (Oporto, 21 años)



Más barata sería la opción Salisu, por quien se han interesado también en España Atlético de Madrid y Sevilla. La cláusula de rescisión del ghanés es de 12 millones. El Valencia intentó en febrero la cesión por parte del Valladolid, pero no hubo manera con la competición en marcha. Hace unos días el agente del central de 21 años, Juan Mata padre, afirmó que la próxima ventana sería la de salida a un equipo de mayores dimensiones y ambiciones deportivas. Los rojiblancos no tienen sitio para Salisu de inmediato y podrían proponer una nueva cesión al Valladolid.

Salisu (Valladolid, 21 años)



Martínez Quarta, por su parte, por lo demostrado con River Plate encajaría tanto en el perfil de joven que cubra el espacio que dejaría Mangala o como central que supliera a Garay. El jugador tiene el compromiso de River de salir por un precio asequible para el futbol europeo. ¿Cuánto podría ser? En torno a diez millones, si bien la competencia encarecería el asunto. Para el supuesto de rcambio de Garay, la experiencia de Musacchio se amoldaría como anillo al dedo. El ex del Villarreal ha jugado menos esta temporada en el Milán, si bien reúne todas las facultades para volver a España y recuperar la mejor de sus versiones.

Martínez Quarta (River Plate, 23 años)



El Valencia maneja alternativas de primer nivel para reconstruirse y fortalecerse de nuevo desde los cimientos, su defensa. Ahí, Gabriel Paulista será el principal pilar.