Florenzi ya ha decidido sobre su futuro en el Valencia

El italiano Alessandro Florenzi tiene claro que se vuelve a la Roma una vez concluya su cesión en el Valencia CF. Una experiencia que se ha visto truncada por esta suspensión de la competición cuando apenas había participado en unos pocos partidos y por la suspensión de la Eurocopa, el motivo que le trajo hasta aquí para intentar ganarse su presencia en el torneo continental.

A día de hoy, y aunque falta ver si se reanuda LaLiga con esas once jornadas finales, el jugador parece haber tomado ya una decisión: "los próximos dos años serán fundamentales para mis objetivos. Estoy llegando a una edad en la que, psicológica, mental y físicamente, estaré en óptimas condiciones. Después vendrá la Euro y la Copa Mundial en dos años, así que tendré que estar listo. Una vez que termine este préstamo, volveré a Roma y ya veremos. Mi objetivo es jugar lo más posible", aseguraba Florenzi en una conversación a través de Facebook.

Tampoco el Valencia CF le ha trasladado intención alguna de seguir contando con él más allá de la cesión, dado que no existe en el acuerdo opción de compra alguna. Alessandro, que salió en el mercado de invierno al no tener garantizado jugar en la Roma, cree que sus discrepancias con el técnico Paulo Fonseca no serán un obstáculo. "Él ha sido un verdadero entrenador, que dice lo que piensa. Intentamos seguir un camino y él me dijo lo que pensaba de mí. ¿Hablar? Lo haremos nuevamente y él será claro como lo fue en enero. Es un gran hombre y una gran persona", explica.

Durante la conversación con Marco Montemagno, Florenzi repasa también su esperiencia de estos meses en la Liga española y en el Valencia CF: "He vivido poco fútbol aquí, he jugado tres o cuatro partidos. Parece más abierto como fútbol, menos táctico. Los equipos están muy inclinados a atacar. Viví en una ciudad donde el fútbol es una parte integral, la pasión que hay para el fútbol en Roma es como en Buenos Aires en Boca Juniors, aquí encontré menos pasión y un poco más de libertad. En la estación compramos el billete como personas normales, en Roma teníamos escolta".

Y ahora la vuelta al trabajo tras la suspensión por el Covid-19: "Pronto realizaremos pruebas, hicimos análisis de sangre para detectar anticuerpos. Comenzaremos individualmente, luego en grupos pequeños y en grupos enteros. Después intentaremos comenzar el campeonato a puerta cerrada".