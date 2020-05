F. C.

El mensaje de Parejo, Jaume Costa y Vallejo a la cantera F. C.

La Academia del Valencia CF no abrirá las puertas hasta la próxima temporada. No es oficial, pero es algo que asumen desde hace tiempo los responsables de la escuela. Lo ven muy lejos. El club, sensible con todos los niños de la cantera de Fútbol-11 y Fútbol-8, ha desarrollado una acción para levantar el ánimo de todos ellos.

Tres futbolistas del primer equipo han telefoneado directamente a una representación de los canteranos de todas las edades para mandarles ánimos. Los elegidos fueron el capitán Dani Parejo, Jaume Costa y Manu Vallejo. Los tres se pusieron en contacto con los más pequeños del club para darles una sorpresa, motivarlos e intentar que lleven de la mejor forma posible estos meses en los que no han podido y podrán disfrutar de su pasión por el fútbol. Una iniciativa similar a la que desarrollaron leyendas como Ricardo Arias con los peñistas.

La pelota no rueda en el fútbol-base, pero la actividad no cesa en la Academia que dirige Luis Martínez. Los responsables de la escuela están desarrollando entrenamientos diarios a través de plataformas virtuales de los cuerpos técnicos con sus equipos. Además, se está haciendo formación continua de los técnicos semanalmente desde el departamento de metodología en base al curriculum desarrollado por etapas formativas y hay muchas charlas abiertas sobre identidad, modelo de juego, modelo de entrenamiento, etc.

También se lanzan retos cada 2-3 días para que los chicos puedan hacerlos y grabarse. Además, se les ha enviado a través de los cuerpos técnicos vídeos sobre manejo de balón y habilidad para que practiquen en casa -adaptados a edades-. También están trabajando con vídeos tanto grupales como individuales y se hacen trabajos en grupo e individual para entender el juego o mejorar a nivel de comportamientos individuales.

La Academia ha iniciado cursos de formación abiertos a técnicos de escuelas conveniadas -con más de 100 participantes- y otros en inglés para técnicos de escuelas internacionales sobre nutrición, preparación física, entrenamiento de porteros... Los psicólogos están en contacto semanal con los cuerpos técnicos y los equipos.