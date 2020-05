Diogo Leite: esta es la difícil situación del Oporto

"Las necesidades financieras obligarán a una venta aguda de los mejores valores del equipo". Es la declaración de José Fernando Río, uno de los tres candidatos a la presidencia del FC Porto, junto con Pinto da Costa y Nuno Lobo, en su análisis de la situación financiera del club. Es la confirmación de que el Oporto está obligado a dar salida a jugadores antes del verano para atender la situación de crisis que atraviesa, agravada por el descenso de ingresos previsto por el efecto coronavirus.

Río da por hecho que hay jugadores que tendrán que salir, como el central Diogo Leite, por el que ya negoció con el Valencia CF en enero y es una de las piezas más codiciadas por clubes europeos. El joven central es el favorito en los planes del club de Mestalla de cara a reforzar esa línea defensiva la próxima temporada, en una lista en la que también están futbolistas como Salisu del Valladolid, Musacchio del Milan y Martínez Quarta de River.

El candidato a la presidencia del Oporto reclama un cambio de rumbo en la dirección de la entidad: "si no hay cambio, el club corre el riesgo de no tener futuro", explica en declaraciones a Radio Observador de Portugal. "El FC Porto, tal como existe, puede estar en peligro debido a una deuda de gratitud con el presidente actual, pero esa duda no puede poner en peligro la existencia del club. Para tener un futuro, el FC Porto debe tener una alternancia en la dirección. Debe tener una gestión estricta, profesional, transparente y, sobre todo, que sea capaz de delinear una estrategia a medio y largo plazo. Todo lo que se hace en la gestión del FC Porto es solo pensando en resolver los problemas que aparecen día a día. Hay que bajar los salarios de los jugadores, encontrar nuevos ingresos e invertir en la formación. Tenemos que crear una academia. En este capítulo, el Porto está muy por detrás de sus oponentes".

La competencia por Leite es importante, aunque el Valencia lo tiene muy trabajado desde meses atrás. También hay muchos clubes detrás de Salisu o Martínez Quarta en un mercado que se prevé a la baja y complicado para casi todos por las consecuencias económicas que traerá la crisis del coronavirus en los clubes. César Sánchez trabaja con el objetivo de incorporar dos centrales en verano en previsión de la baja de Mangala y la situación de Garay, sin renovar y saliendo de una grave lesión.