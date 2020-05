El Valencia renueva a Chema Sanz y el Mestalla se salva

El filial del Valencia CF seguirá un año más en Segunda B y Chema Sanz será el encargado de dirigir de nuevo el proyecto desde el banquillo. El club ha renovado al técnico para las dos próximas temporadas hasta el 30 de junio de 2022. Las conversaciones comenzaron a principios de marzo y estaban en 'stand-by' a la espera de conocer el descenlace de la temporada. Sanz, entonces miembro del cuerpo técnico de Marcelino García Toral, dio el salto al filial en febrero de 2019 después de la destitución de Miguel Grau.

Chema no podía ocultar su satisfacción en declaraciones al club: "Estoy muy contento. Debo dar las gracias al club por la confianza que demuestran, por el apoyo que me han brindado siempre, en todo momento. Lo cierto es que soy del Valencia CF, ya lo he dicho muchas veces, soy valenciano, disfruto mucho siendo entrenador, no puedo estar en un sitio mejor, me encanta la formación, la gente joven. Estoy súper agradecido por el apoyo y estoy muy ilusionado con este proyecto... Lo hago en mi casa, más no se puede pedir. Por eso intento exprimir cada día, disfrutarlo al máximo", explicaba.

"Entiendo que la confianza viene por cómo te ven, por el día a día, por tu relación con los chavales, por la manera de dirigir el grupo, por tu compromiso con el desarrollo del propio club y de la Academia. Creo que valoran cosas que, muchas veces, no aparecen en las clasificaciones, y que también son importantes cuando se habla de formar gente joven para crecer y poder llegar a la élite", finalizó.

El Valencia Mestalla jugará la próxima temporada en Segunda División B. La decisión del presidente de la RFEF Luis Rubiales de cancelar el fútbol no profesional sin descensos a Tercera División asegura de forma automática la permanencia del filial blanquinegro en la categoría. La decisión se comunicará este jueves a la junta directiva y el viernes está previsto que se haga oficial después de ser aprobado por la comisión delegada. El Mestalleta se salva en los despachos.

La situación del Mestalla era crítica a falta de diez jornadas para la finalización del campeonato. El equipo de Chema Sanz estaba en puestos de 'play-out' de descenso a Tercera División empatado a 26 puntos con el primero de los cuatro equipos en descenso directo: Prat (26), Hércules (25), Badalona (24) y Orihuela (23). El filial valencianista estaba un punto por debajo de la salvación que marcaba el Ejea (27). Quedaban 30 puntos en juego el problema es que el equipo arrastraba una dinámica negativa desde hace mucho tiempo. El Mestalla no ganaba un partido desde el 24 de noviembre de 2019. 4-1 al colista en el Antonio Puchades. Hacía 14 jornadas. Desde entonces, había empatado 8 partidos y había perdido 6. Es decir, solo había sumado 8 de los 42 últimos puntos.

La temporada del Mestalla ha sido gris en números de competición, pero no en lo que se refiere a formación. El filial ha cumplido su misión de abastecer al primer equipo con la participación regular de Cristian Rivero, Hugo Guillamón y Vicente Esquerdo y la presencia en convocatorias de Javi Jiménez, Guillem Molina, Pablo Gozálbez y Emilio Bernard. A todos ellos hay sumar la inscripción en LaLiga del juvenil Hugo González para las últimas once jornadas de LaLiga.