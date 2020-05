Simakan, joven central en la agenda del Valencia CF

Mohamed Simakan, central de 19 años que juega en el Estrasburgo de la Liga francesa, es otro de los futbolistas que la secretaría técnica del Valencia CF está monitorizando como posibles refuerzos para la próxima temporada en su plan de hacer cambios profundos en la línea defensiva.

Se trata de un futbolista de enorme proyección que es pretendido por muchos clubes europeos y entre ellos está el Valencia CF. Es un jugador de origen guineano con pasaporte francés que destaca por su enorme potencia además de polivalencia porque puede actuar también como lateral derecho. Eso sí, se trata de un jugador caro porque en estos momentos está muy cotizado, de hecho su precio podría estar entre 15 y 20 millones de euros.

Es por su condición polivalente que entra en los panes del conjunto de Mestalla que se está planteando la posibilidad de no reforzar el lateral derecho con un futbolista específico de esta posición, ante las consecuencias financieras que pueda tener la crisis del coronavirus en la planificación deportiva.

No en vano, para la posición de lateral derecho el Valencia CF cuenta con el italiano Cristiano Piccini y el danés Wass, si bien el segundo no es un futbolista específico de esta posición y el primero regresará en breve después de una grave lesión que se produjo a finales del pasado mes de agosto, por lo que en los once partidos que quedan de campeonato, el club medirá el estado del futbolista. La opción de no fichar un lateral derecho específico está sobre la mesa y serán los acontecimientos los que digan orienten la decisión final del club.

El Valencia CF conoce a este futbolista desde hace tiempo hasta el punto que a finales de 2019 ya hubo gestiones para su incorporación.

