Koeman: "¡Vaya susto me he llevado!"

El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, ha indicado que se encuentra "fenomenal" y volverá "a entrenar con fuerza" después de cuatro días hospitalizado por problemas cardiacos.

Koeman, entrenador del Valencia CF en la temporada 2007/08, lanza el siguiente mensaje, acompañado de una fotografía en la que sonríe y alza los pulgares en señal de recuperación: "Vaya susto me llevé el fin de semana pasado. Fue impactante para mí y, sobre todo, para mi familia y mis amigos. Afortunadamente, los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y muy bien. Les estoy muy agradecido".

A través de las redes de la Federación Neerlandesa de Fútbol y sus cuentas personales, el exjugador de la selección 'oranje' y el FC Barcelona dice que "a raíz de este acontecimiento" se ha dado cuenta de "lo que realmente importa en la vida". "Para mí ha sido maravilloso ver a tantas personas conmovidas por lo que he sufrido. He recibido muchos mensajes de cariño tanto de gente conocida del mundo del fútbol, de los clubes, como de aficionados totalmente desconocidos. Me ha levantado el ánimo y quiero dar las gracias a todo el mundo", añade Koeman.

A pesar de este susto, Ronald, campeón de Copa con el Valencia en 2008, dijo que se siente "sano". "Me encuentro fenomenal, lo cual significa que puedo enfrentar las cosas con energía en cuanto la pelota vuelva a rodar. Nuevamente, gracias a todos los que me habéis apoyado. ¡Volveremos a vernos pronto!", firma Ronald Koeman.