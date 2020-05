Más competencia por Ceballos

El nombre de Dani Ceballos, quien estuvo cerca de reforzar al Valencia CF en enero, sigue presente en la cabeza de César Sánchez. El centrocampista del Real Madrid, cedido al Arsenal FC, encaja dentro del perfil de futbolista creativo que el director de Fútbol busca en su objetivo de que el equipo tenga la próxima temporada nuevas alternativas en el juego ofensivo. No obstante, la competencia va a ser un problema, bastante más que en el pasado mercado de invierno.

Para empezar, el Real Madrid, donde Zinedine Zidane no cuenta con Ceballos, quiere utilizar al jugador de Utrera en el mercado para abaratar alguno de los fichajes que desea completar este verano. Esta es una circunstancia que proliferará entre las operaciones que se avecinan en un fútbol que también ha sentido los efectos económicos de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Por ejemplo, según informa 'Mundo Deportivo', los blancos se han interesado en el extremo del Sevilla Lucas Ocampos, fichado hace poco más de un año por el Sevilla previo pago de 15 millones de euros al Olympique de Marsella. Ahora la cláusula del argentino, una de las sensaciones de la Liga hasta que se vio obligada a parar, es de 70 millones. Dani Ceballos y Sergio Reguilón son las cartas del Madrid que gustan en Nervión y, por ello, la fórmula con la que en el Bernabéu podrían reducir sensiblemente el coste de Ocampos.

En la casa blanca no verían con malos ojos una nueva cesión para Ceballos, ya que su contrato expira en junio de 2023. Eso sí, la preferencia en el Madrid es poder hacer caja con una venta que supere los 40 millones. Para una cosa y para la otra, cesión y traspaso, está dispuesto a pujar el Arsenal. Si hace unos meses, después de una complicada lesión muscular, el protagonismo del centrocampista con los 'gunners' estaba puesto en duda por él mismo, pasados los meses Ceballos tiene una nueva perspectiva.

El jugador sigue viendo con buenos ojos un regreso a España, donde el Betis aspira también a poder reclutarlo de nuevo. Pese a ello, hoy Ceballos no se siente incómodo en el Arsenal. De hecho, en las semanas antes de la pausa por el Covid-19 el jugador volvió a recuperar la titularidad en el equipo de Mikel Arteta, quien meses atrás había sido muy crítico con él.

"Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal", dijo el propio Ceballos hace poco más de un mes. Los 'gunners' valoran de forma positiva el rendimiento del utrerano más allá de los meses ausente por lesión y, según informa 'Daily Mail', están dispuestos a solicitar una nueva cesión al Madrid o entrar en la puja por su fichaje definitivo.

Valencia, Betis, Arsenal, Sevilla... y hasta Borussia de Dortmund y Juventus son los clubes que se han vinculado al futuro de Dani Ceballos. Zidane no lo contempla para el futuro, pero el Madrid cuenta con una pieza cotizada en el mercado con la que abaratar un fichaje de importancia a cambio de una cesión o un traspaso más asequible de lo que sería, en principio, un jugador con el talento y la juventud, 23 años, de Ceballos.