"Me fui cuando el Valencia necesitó venderme"

David Villa, campeón del mundo en 2010 y uno de los artilleros más fructíferos de la historia del Valencia CF, ha recordado como fue su salida del club hace ahora diez años. En el programa 'PAP' de la radio Xtra 100.9, el mítico '7' de España también se ha pronunciado sobre un nombre que está en boca de todos en el terreno futbolístico, Ferran Torres. Sin entrar en polémicas sobre la espinosa renovación del joven futbolista, que acaba contrato en junio de 2021, Villa sí lanza un claro mensaje respecto a cuáles son sus propias preferencias. La continuidad de Ferran con unos colores, los blanquinegros, que el asturiano defendió durante cinco temporadas antes de salir traspasado al FC Barcelona por 40 millones de euros. "Ferran es el futuro del Valencia CF", asegura el 'Guaje'.

En un ambiente distendido, David Villa responde a una serie de preguntas de los presentadores de 'PAP' para establecer

su orden de preferencias sobre València y Madrid, dos ciudades en las que defendió las camisetas del Valencia CF y el Atlético de Madrid. El ex jugador se decanta por las Fallas en lugar de las fiestas de San Isidro o por la paella antes de por el tradicional cocido madrileño. En política apenas se moja cuando le piden elegir entre Ximo Puig y Díaz Ayuso, o Cristina Cifuentes y Rita Barberá. Simplemente indica que no tiene "ni idea" de política y recuerda que "a Rita" la conoció "en persona".

La siguiente disyuntiva que los reporteros le plantean al 'Guaje' es Iker Casillas o Ferran Torres. "Iker fue mi compañero y gran amigo. A Ferran no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero es el futuro del Valencia, y también le tengo muchísimo cariño. Aparte ha hablado muchas veces muy bien de mí en la prensa, ojalá que tenga una carrera espectacular. Todavía tiene 20 años, le queda todo por delante", contesta dando, probablemente, a entender que ve a Ferran demasiado joven para dar el paso de dejar el Valencia.

Preguntado por la vuelta del fútbol en tiempos de coronavirus, Villa responde: "Las cosas que hace dos o tres meses eran importantes ahora tienen menos importancia. Antes de la pandemia el fútbol ha sido muy importante, pero ahora cobran relevancia otros aspectos de la sociedad. Si la competición se tiene que activar que sea de la mejor manera desde un punto de vista sanitario... con el 'ok' a cada paso de los técnicos y bajo condiciones de salud buenas para que luego no tengamos que lamentarlo".

Una respuesta del 'Guaje' no menos interesante que la dada a la última de las preguntas en la edición de 'PAP' de este jueves 8 de mayo. ¿Tuvo voluntad de dejar el Valencia o fue el club el que te obligó a abandonarlo? "El Valencia CF es un club que adoro y me dio todo en el fútbol. Yo tenía una cláusula muy alta, que no iba a pagar ningún equipo. La única manera de salir era que un día el club decidiera venderme, así fue. El Valencia no estaba pasando un buen momento económico, necesitaban el dinero del traspaso y lo pagó el Barcelona. Hubo muchos rumores durante los cinco años que estuve allí, pero la realidad fue esa. Me fui del Valencia cuando necesitó verme. Yo estaba muy feliz y contento; obviamente, tenía aspiraciones profesionales como todo futbolista, pero basadas en el respeto y sabiendo que estaba a gusto en València... No solo allí, en todos los clubes en los que he estado".