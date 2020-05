¿Qué pasó entre Kang In Lee y la Juventus de Turín?

El futuro de Kang In Lee en el Valencia CF está por decidir. Como el verano pasado, diferentes clubes de Europa se han interesado en contar con él para la próxima temporada y el club de Mestalla tiene que tomar una decisión al respecto. De momento faltan once jornadas para que termine la temporada y todo apunta a que la Liga se va a reanudar y está por ver qué papel tendrá el coreano en este tramo final, pero desde luego su futuro está por definir. Termina contrato en 2022 y dada su edad, necesita jugar.

Una vez finalice la temporada, la realidad es que es posible que el Valencia CF se enfrente a la misma situación que vivió a principios del pasado verano, situación que quedó sepultada cuando se desataron todos los acontecimientos con Mateu Alemany y su papel como director general, que derivaron con el cese de Marcelino en septiembre y su definitiva salida del club a principios de noviembre. De por medio, también salió Pablo Longoria, que ejercía de director deportivo.

El pasado verano el tema de Kang In Lee estaba 'calentito' en el club. El joven canterano era plenamente consciente de que Marcelino no contaba con él y se planteó seriamente al club su salida. Y la realidad es que barajó esa posibilidad, de hecho, el Valencia CF le puso sobre la mesa la opción de salir cedido y los dos clubes que se pusieron sobre la mesa fueron el Werder Bremen de la Bundesliga alemana y el Heerenveen de la Liga holandesa, donde había estado, también en calidad de cedido, Martin Odegaard dos temporadas que sirvieron al futbolista noruego a crecer y le han ayudado a convertirse en lo que es ahora, uno de los mejores futbolistas de la Liga española en la Real Sociedad, donde juega a préstamo, ya que el propietario del jugador sigue siendo el Real Madrid.

Pero paralelo al interés del Valencia CF de buscarle un equipo en el que pudiera tener los minutos que previsiblemente no le iba a dar Marcelino, hubo equipos europeos que estaban dispuestos a pujar fuerte por el joven coreano, y uno de ellos fue muy fuerte. Ajax -que esta temporada no ha movido ficha por él, aunque hay otro equipo holandés que sí lo ha hecho- y Juventus, dos clásicos del fútbol europeo querían a Kang In Lee en propiedad, si era en calidad de cedido, no estaban interesados.

El equipo italiano fue quien más fuerte apostó porque tenía un plan para el centrocampista del Valencia CF y hasta le propuso al club blanquinegro que entraran futbolistas suyos en la operación. La Juventus quería fichar a Kang In y cederlo a un equipo de menor nivel de la liga italiana. Pero la respuesta del club valenciansita a la intentona de la Juventus de fichar a Kang In fue tan contundente, que directamente no quiso ni escuchar la propuesta del club de Turín.

El futuro de Kang In era una incógnita y todo podía pasar, pero sucedió que el verano empezó a torcerse. Lim no aceptó la renovación de contrato de Marcelino que le propuso Mateu Alemany, y poco a poco el propietario fue acumulando decisiones deportivas como parar la venta de Lato al PSV. Al poco, Mateu se fue a Singapur para saber si seguía siendo él quien planificaba el equipo o si las decisiones se tomaban ahora en Singapur. La respuesta fue sí, ahora se toman en Singapur€ Después llegó el cese de Marcelino y con ello el fichaje de Celades. La salida de Marcelino ya se sabe, se fundamentó, entre otras cosas, en que no contaba con los jugadores jóvenes en especial el propio Kang In y Ferran Torres.

Sea como sea, la realidad es que el Valencia CF tiene que afilar el futuro del coreano bajo dos premisas: dada su edad, tiene que jugar sea donde sea, es decir, y sobre todo, dado el ejemplo del caso Ferran, tiene que abordar la renovación de su contrato: le quedan dos temporadas más y puede explotar en cualquier momento. Para ello, será vital que el futbolista tenga minutos en el equipo. El futuro de Kang In se decide en los próximos meses.



También te puede interesar:

No hay casos positivos de coronavirus en el Valencia CF.

Los cinco 'fichajes' de Celades para meterse en Champions.

Dos golazos del Valencia CF en el TOP 50 de la Champions.