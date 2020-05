"Espero que me llame el Valencia CF para renovar"

"Creo que el Valencia CF tenía que haber hecho lo mismo que el Getafe CF. Dijeron 'no viajamos a Italia. No vamos', enfrentándose a la UEFA y a todos. Y a partir de ahí, todo el mundo empezó a verlo diferente. Se empezaron a aplazar todos los partidos. Creo que el Valencia CF también debió hacerlo, pero desafortunadamente no lo hizo, el partido se jugó. Y ahora hay que mirar hacia adelante". Son declaraciones de Gabriel Paulista, defensa central del Valencia CF. El jugador brasileño ha dicho estas palabas a través de las redes sociales en Esporte Interativo, un medio de comunicación de su país.

El jugador ha dado su opinión sobre la reducción de salario que aceptaron los futbolistas a petición del club, como consecuencia de los efectos financieros que la crisis del coronavirus puede tener sobre las arcas del club: "Los jugadores entendemos la postura del club. Lo respetamos. Hablamos con ellos y negociamos la bajada de sueldo, y creo que aún fue poco lo que nos han bajado. El club nos necesita y lo entendemos".

Otro punto que el brasileño abordó con naturalidad fue el de su futuro y su posible renovación de contrato que termina en 2022: "Tengo un cariño enorme por la afición y respeto al vestuario. No pienso en salir de aquí, espero que me llame el Valencia para renovar".