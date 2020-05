"Lo que tiene que hacer Ferran es dedicarse a jugar al fútbol"

La renovación de Ferran, o el caso Ferran Torres, tiene en vilo al valencianismo porque el canterano tiene sobre la mesa una propuesta del Valencia CF desde hace algo más de dos meses y no ha respondido. No se trata de que la haya rechazado o aceptado, el asunto está en que no ha dicho nada al respecto. Por ello diferentes exjugadores del club de Mestalla se han pronunciado al respecto.

Juan Sánchez y David Albelda creen que Ferran Torres debería estar renovado desde hace tiempo, y cuando dicen "tiempo" se refieren a antes de este verano, Mista considera que si Ferran rinde como el que más ha de ser valorado como el que más, y los tres coinciden en apremiar a los clubes de fútbol en general y al Valencia CF en particular en que apuesten en todos los sentidos por los canteranos. Y David Villa ve en el joven canterano de Foios el futuro del club de valencianista.

Pero posiblemente las palabras más llamativas sean las de uno de los mejores futbolistas valencianos de todos los tiempos, y como Ferran, de al comarca de L'Horta Nord, Pep Claramunt.

En una entrevista concedida al portal Negre sobre Blanc, enmarcado en el Especial Valencianistas en la Eurocopa, el de Puçol ha sido franco, como es habitual en él: "Lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar al fútbol y no marearse con su futuro, que ya tendrá tiempo de poder hacer lo que quiera, es muy joven y tiene unas condiciones extraordinarias. No todo en el mundo es el dinero, a veces miras más por eso y acabas perdiendo lo que a ti te gusta, que es ser feliz jugando. Y eso hay que valorarlo".

Sobre la posibilidad del que el futbolista de Foios termine saliendo del Valencia CF si no este verano, el siguiente cuando termine contrato, Claramunt también se moja: "Creo que es un poco temprano para cambiar de club y lo mejor sería una renovación con el Valencia CF, si no la quiere hacer de muchos años para consolidar un poco más su calidad, igual sí de dos o tres y podrá ganar más dinero en el futuro. No debe tener prisa y debe seguir jugando como lo está haciendo, siendo titular cada domingo, disfrutando del fútbol. La gente que tiene alrededor debe asesorarle bien para que el chaval siga creciendo y poder ser un jugador importantísimo en el futuro".

