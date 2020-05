Mazinho, Joaquín y De Paul juegan 'the biggest game' contra la pandemia

¿Quieres pujar por la camiseta conmemorativa de Brasil USA '94? Mazinho, ex jugador del Valencia CF entre 1994 y 1996, la ha donado para la campaña benéfica que ha organizado el jugador de la Atalanta 'Papu' Gómez. Y lo mismo han hecho otros ex del club de Mestalla con camisetas de enorme valor sentimental para ellos... Éver Banega, Joaquín Sanchez, Rodrigo de Paul, Fabián Orellana o Paulo Gazzaniga... Son solamente una muestra de un total ya de más de 120 deportistas de todo el mundo que han querido unirse para jugar 'el partido más grande de todos' contra el coronavirus.



Camisetas de finales de copa, títulos de liga, eliminatorias épicas, días inolvidables para los protagonistas por una victoria, un gol o una jugada especial, debuts soñados... Prendas originales y de valor incalculable como son, por ejemplo, las zapatillas que ha aportado a estos sorteos solidarios el tenista Juan Martín del Potro. Con ellas se enfrentó a Novak Djokovic en una semifinal para el recuerdo sobre la hierba de Wimbledon. Todos estos valiosos instrumentos deportivos son el vehículo conductor de la campaña 'The Biggest Game' promovida conjuntamente por la Fundación Donamus, la plataforma tecnológica Shirtum y jugadores profesionales liderados por Alejandro Gómez.





El Papu dona su '10' en Atalanta-Valencia del 19 de febrero

"Hola amigos. Hace 20 días que comencé este proyecto y quiero contarles queA través de Shirtum cada uno donará una camiseta usada en un partido y la recaudación irá a distintos hospitales elegidos por nosotros mismos. Quiero agradecer de todo corazón a todos los que me abrieron las puertas de sus museos y la disponibilidad que mostraron para esta causa", dijo el futbolista argentino hace pocos días en sus redes sociales.Bajo el mensaje directo de, la iniciativa ha captado la atención de importantes futbolistas como Andrés Iniesta , Dani Alves, Luka Modric , van Dijk, Marchisio, Álvaro Morata , Chiellini, James Rodríguez , Paulo Dybala, Rakitic, Marchisio, Rafinha, Dzeko, el histórico Christian Vieri y muchos más. Por supuesto, también grandes jugadores como la portera de la selección española Sandra Paños, su compañera de equipo en el Barça Patri Guijarro o las futbolistas del AC Milan Valentina Giacinti y Deborah Salvatori.El mecanismo es sencillo. A través del portal Shirtum los aficionados pueden acceder a la pieza de su colección privada que el protagonista ha decidido colocar en esta generosa subasta paraCada seguidor puede comprar tickets solidarios (tokens), conocer la historia detrás de cada prensa y optar a quedársela para él. Cada donación de cinco euros recibirá un token seriado coleccionable, lo que dará derecho a formar parte del sorteo de cada camiseta ante notario.De esta manera, cuantas más donaciones hagan los fans, mayores opciones adquieren de ganar el sorteo y quedarse con la pieza física contribuyendo a la causa solidaria.Curiosamente, el principal impulsor de la campaña, Alejandro Papu Gómez, ha tomado para la colección la camiseta con la que el 19 de febrero se enfrentó con la Atalanta al Valencia en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 19 de febrero. Ese día el pequeño argentino, que se impuso a los blanquinegros por cuatro goles a uno. Gómez ha elegido el hospital Papa Giovanni XXIII como destino de todo lo recolectado con la camiseta de aquel partido que, posteriormente, las autoridades de Bérgamo catalogaron como una "bomba biológica" por el elevado riesgo de contagios en Milán , donde se jugó el partido en el estadio de San Siro.lleva su dorsal '17' a la espalda. El mediocentro brasileño, padre de Rafinha Alcántara, que en 1996 se marchó al Celta ha elegido el Álvaro Cunqueiro de Vigo como receptor de los fondos. Por último,en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2018. Fue una de sus últimas convocatorias con la roja del país cuya capital es Santiago de Chile, sede del centro médico donde irán los donativos por la casaca del actual futbolista del Eibar.