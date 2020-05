Cristiano reacciona a una noticia de Peter Lim

Bien hecho amigo mío". Con estas palabras Cristiano Ronaldo reaccionaba en las redes sociales a la noticia del detalle de Peter Lim con los empleados que han estado luchando en primera línea para frenar la pandemia en Singapur.



Una donación que consiste en un millón de dólares en vales de comida para el personal que trabaja en los hospitales, de limpieza, asistentes de los enfermos y conductores de ambulancias, personas que según esta información Lim describió como "héroes no reconocidos".



Al menos 20,000 trabajadores se beneficiarán de estos cupones de alimentos que pueden usarse en más de 160 puntos de venta. Lim, semanas atrás, también contribuyó en la Comunitat Valenciana con la donación de 50.000 mascarillas y otros materiales sanitarios para combatir la epidemia en los hospitales de València.







Well done my friend! ?? https://t.co/XqTFitr5tI