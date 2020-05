Cañizares y Albelda se defienden en El Partidazo de Cope

Santi Cañizares y David Albelda participaron en la tertulia de El Partidazo de Cope cuando salió a la conversación la SUPERLeyenda del Valencia CF, una iniciativa de Superdeporte para que los lectores elijan a la gran leyenda de la historia del Valencia CF.

La conversación giraba alrededor de las declaraciones de Javier Tebas en #Vamos de Movistar+ y, en un momento dado, es Paco González el que pica a los dos comentaristas. "Están hablando dos perdedores, Albelda y Cañizares no han pasado a la final de la máxima leyenda del Valencia. Han votado los valencianistas en Superdeporte, tú has perdido la final con Villa y Cañizares con Kempes", les dice Paco González haciendo referencia a la portada de SUPER de este domingo.

"¿Cañizares perdió la semifinal con Villa? Para mí es un dolor esa semifinal, no sé con quién voy...", comenta Juanma Castaño.

"Oye Paco, ¿y cuando gané cuartos y octavos por qué no me llamabas para celebrarlo?", entra Cañizares. "Es que cuando queréis hacer sangre aquí nos tenéis, pero bueno aguantamos el tipo, no pasa nada...", argumenta también Albelda. "Claro, para eso os pagamos, para abriros en canal". Y ahí se acaba la conversación siempre en tono de guasa.