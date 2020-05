El nuevo mercado "inflará" el precio de los futbolistas jóvenes

Los directores de la Academia del Valencia CF, Sean Bai y Luis Martínez, han analizado en declaraciones a 'Insider Sport' el impacto que tendrá la pandemia mundial del coronavirus a corto-medio plazo en las canteras del fútbol. Ambos creen que el papel de las escuelas de fútbol será fundamental para sobrevivir a la crisis económica del COVID-19 que ya golpea duramente al mundo del fútbol.

Los responsables de la Academia aseguran que el nuevo mercado de la crisis del coronavirus provocará que los clubes apuesten por fichar jóvenes promesas antes que hacer desembolsos imposibles por futbolistas ya hechos. La consecuencia, según ellos, es que la crisis "inflará el precio de los activos jóvenes". "Con la incertidumbre sobre el estado financiero del fútbol, es probable que muchos clubes estén a salvo y apuesten por talentos más jóvenes, especialmente aquellos más cercanos al primer equipo en términos de edad. En lugar de gastar 50 millones de euros en un jugador probado, puede parecer razonable gastar 20 millones en un joven no probado. Con la demanda, los clubes inflarán naturalmente el precio de sus activos jóvenes. Esto hará que el mercado de la academia salga del agua, no es que aún no se haya inflado».

Sean Bai asegura que el Valencia tendrá ventaja respecto a otros clubes porque ya trabaja en un proyecto de cantera a diferencia de otros. "Las academias de fútbol pueden dejar de funcionar de la misma manera en un futuro cercano. Si bien muchos pueden pensar que la crisis COVID19 abriría la puerta a que las academias se conviertan en el bote de oro en las próximas temporadas, hay una pregunta importante que aún no se ha respondido. ¿Los clubes de fútbol están equipados para hacer frente a la nueva normalidad en el fútbol? La realidad es que no todos los clubes han puesto suficiente atención en sus academias. Las academias funcionan como escuelas y no como fábricas. Será difícil aumentar la producción de la noche a la mañana y esperar ver una línea completa de grandes futbolistas al instante. Hay una progresión natural hacia el desarrollo del jugador y no hay atajos para producir los mejores jugadores de fútbol. Antes de la crisis, ¿cuántos clubes ya han establecido una academia que tiene un proceso formativo progresivo adecuado desde las categorías inferiores que lleva al primer equipo?».

Los técnicos de la escuela también agradecen el apoyo que han encontrado en estos momentos difíciles de los canteranos y sus familias. "Durante las crisis hemos visto a personas de esta gran familia dar un paso adelante para asumir esta responsabilidad compartida. Tenemos padres que se ofrecieron a renunciar al sueldo de sus hijos jugando para el club, simplemente porque sienten un fuerte aprecio por el Valencia".

Ambos explican la labor que la Academia está haciendo a pesar de la crisis para llegar a casa de todos los canteranos, tal y como explicó Superdeporte. "Nuestro personal y nuestros jugadores también han estado trabajando en conjunto para generar diferentes ideas de entrenamiento en casa, trabajo en equipo a través de videoconferencias y también creando desafíos que posteriormente utilizamos como contenido para las cuentas de redes sociales del club. El personal técnico también se ha ofrecido como voluntario para recopilar información para ayudar a otros compañeros a permanecer activos en casa".