El Real Madrid-Valencia en Valdebebas coge fuerza

El Real Madrid-Valencia CF de la jornada 29, la segunda de las once que restan para la finalización de LaLiga, se jugará casi con toda seguridad en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Según informa el Diario As, Florentino Pérez ha tomado la "decisión firme" de jugar el resto del campeonato en la ciudad deportiva y no en el Santiago Bernabéu, aunque la intención del Real Madrid va más allá de esta temporada. La idea es jugar en Valdebebas hasta que el gobierno español autorice la presencia de público en los estadios, presumiblemente a partir de 2021.

El Madrid estudiaba esta posibilidad desde que se decretó la puerta cerrada en el fútbol español y su intención es aprovechar estos meses para impulsar las obras de su estadio. El club ya tiene los permisos de LaLiga y la RFEF para disputar sus seis partidos como local en Valdebebas. Florentino ya ha puesto en marcha una mejora de la iluminación de Valdebebas y la publicidad estática y, aunque no es obligado, está implementando la tecnología VAR.

La decisión del club está generando polémica en el vestuario blanco. El capitán Sergio Ramos dio su opinión al respecto en el programa 'El Partidazo' de #Vamos, de Movistar +. "¿Bernabéu o Valdebebas? Voto por la más segura. Si el tema de las obras también se puede ir incrementando... Pero, a nivel personal prefiero jugar en el Bernabéu. Debemos respetar las decisiones. Hay que dar normalidad a las cosas que no hemos vivido nunca".

¿Y dónde jugará el Valencia los partidos de casa? ¿En Mestalla o el Antonio Puchades? El club todavía no ha tomado una decisión al respecto. Lo cierto es que el permiso de FIFA para no usar el VAR alimenta la idea que se plantea el Valencia de terminar la Liga en su ciudad deportiva. No hay que olvidar que el club valoró ya la idea de trasladarse al Puchades una vez que se determinó por primera vez la disputa de partidos a puerta cerrada para evitar aglomeraciones de público. Lo hizo poco después del Valencia-Atalanta de Champions sin gente en la grada. Jugar en Paterna facilitaría la ejecución de los protocolos de seguridad sanitarios.