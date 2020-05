"No necesitaba el Centenario, siempre sentí el calor de la gente"

-Mario Alberto Kempes Chiodi. ¿Qué tal, cómo va todo por allí, por Estados Unidos si no me equivoco?

-En Estados Unidos, acá en el estado de Florida. La pregunta normal va a ser cómo lleváis el tema del virus y yo creo que es muy delicado, muy peligroso. Lo digo y lo voy a seguir diciendo, creo que hay mucha gente que esto lo ha tomado así como si fuera un mal chiste, un mal sueño, y esto realmente está pasando, está matando gente. Normalmente los mayores pero le está tomando a todos, a los niños ahora les sale como una especie de sarpullido, digamos así, y también está matando. Es una enfermedad muy peligrosa que hay que tomarla muy en serio.

-Leí en unas declaraciones que Kempes se considera población de riesgo por... ¿cuántos by-pass lleva?

-Tengo seis by-pass, tengo de todo metido adentro, pero aquí la preocupación de uno es que se tiene que cuidar por sí mismo, no tenés que ir dando consejos a la gente, no, cada uno es dueño de su cuerpo, pero si vos no cuidas de tu cuerpo tampoco vas a cuidar de tu familia, de los amigos o de tus parientes, no solamente te estás desgraciando a vos sino también a otras personas.

-Bueno Mario, elegido recientemente por los lectores de SUPER como la gran leyenda del valencianismo. ¿Qué le dice eso?

-Que me sigo alegrando porque las novedades que me llegan de València siempre son las mejores y las más lindas, vuelves a pensar que las cosas que hiciste no fueron tan malas y no solamente en lo deportivo sino también la otra persona, porque no puedes separar a la persona deportista y la que va con pantalones de calle por la ciudad. Y yo, gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia, siempre he tratado de que el jugador de fútbol no fuera diferente a la persona.

-Una buena reflexión. Siente entonces que cuando el valencianismo, con más de 100.000 votos, elige a Mario Kempes como leyenda, se acuerdan del futbolista que jugaba en Mestalla pero también de la persona que representaba al Valencia CF.

-Yo creo que todo es un combo. Tú puedes haber sido el mejor jugador del mundo, goleador, elegido el mejor de la época, y después salir de la cancha y ser la peor persona que te podés encontrar por la calle.

-Posiblemente una persona así no sería el más votado por los aficionados.

-La persona es todo, en la vida civil como en la deportiva. Puede haber habido grandes deportistas que fuera de la cancha han sido unos atorrantes, por decir una palabra así más normalita.

-Cuando dejó de ser embajador me quedé con una reflexión suya, algo así como "no necesito el título de embajador para representar al Valencia por el mundo".

-Pero mira, yo me puedo haber equivocado al hacer esas declaraciones en lugar de decírselo por ejemplo al dueño o a la presidenta en ese momento, pero bueno, qué le voy a hacer, ya las dije y no me puedo retractar porque no creo que me haya equivocado, a lo mejor no era el momento ni la forma de decirlo. De cualquier manera, ya pasó, la verdad que tener ese título ya lo tiene mi gran amigo Ricardo Arias, así que tampoco me puedo poner celoso de eso. Realmente las cosas que dije de verdad que las sentía porque veía que ya no era... Y escuchaba mucho a la gente que me escribía y me decían cosas. La gente se dio cuenta de lo que dije, como siempre hay gente que está a favor y otros en contra, eso no se puede discutir como la idea que cada uno tenemos del fútbol y nunca vamos a coindicir. Lo dije en ese momento que a lo mejor no era la forma, pero ya está.

-Kempes, a dónde va, representa al Valencia CF, también a la selección argentina, y eso para la gente es así.

-Eso es lindo y no porque haya ganado a jugadores como esos sino porque la gente se siga acordando del pasado glorioso que tuvo el Valencia y por un futuro expléndido que puede llegar a tener. Si las cosas en el pasado se hicieron bien, hay que repetirlas, no ya de la etapa mía sino también mucho más atrás porque el Valencia no es desde la llegada de Kempes a hoy, sino mucho más atrás con una historia muy linda y de la que se tienen que ir tomando referencias. No volver al pasado, hay que mirar adelante, pero de vez en cuando echar un ojito atrás y ver que las cosas que se han hecho bien en el pasado también se pueden hacer en el futuro.

-Ha nombrado al embajador Arias, que desde el epicentro del valencianismo lo está haciendo fantástico, el puesto parece a medida para él.

-Lo que pasa es que Ricardo tenía que sentar un poco la cabeza, es decir, la cabeza la tenía acá y el cuello lo tenía por aquí. Hoy en día ya es un cuerpo completo y a Ricardo lo que pasa es que nunca le habían dado la posibilidad para que él estuviera tranquilo y pudiera ser útil al Valencia. Siempre le daban los quehaceres que no le venía bien a él, que no le entraban en la cabeza y en su mentalidad. Y hoy le han dado un trabajo serio, respetable y un nombramiento que es importante. Y él lo está haciendo como lo tiene que hacer, como tenía que haber sido siempre.

-Hace unas semanas escuchamos a la hija de Arias y la hija de Kempes contar muchas verdades...

-Bueno, verdades, ya hablaremos cuando estemos en vivo...

-Les hicimos a ellas una pregunta que me gustaría hacerle también a Kempes como uno de los grandes protagonistas del partido de las leyendas del Centenario. Los festejos del Centenario le servirían para volver a calibrar de verdad el cariño de la gente, el día de la procesión cívica que encabezaba usted con la bandera hasta la plaza del ayuntamiento y sobre todo el día en Mestalla. Hubo mucha magia, aquello le cargaría las pilas...

-Mira lo que te voy a decir, no necesité yo el día del Centenario para sentirme querido por la afición del Valencia. Cada vez que iba a un partido cuando representaba al Valencia (con nombramiento) no podía cruzar desde la sala de los veteranos a la cancha por la cantidad de gente que me paraba, son tres minutos y estaba media hora para cruzar la calle. La gente me sigue recordando bien y por eso no me hacía falta el Centenario para sentir ese calor de la gente, cada vez que voy me reciben de la mejor manera.

-¿Con qué se queda de aquél partido?

-Me quedo con la respuesta de la gente porque cada uno que entraba al estadio era aplaudido. La gente tiene muy fresca la memoria, desde los más viejos que entramos se recuerdan todos. Era el festejo de los cien años del Valencia pero todas las cosas que se recordaban eran lindas. En el club ha habido todo, en cien años pasa de todo, empezando por la clasificación en la Champions, los campeonatos o las copas que ganó el Valencia y también el descenso, todo está en el mismo paquete de lo que es el Valencia CF.

-¿Algo que decir sobre esos rivales importantes que tenía para ser elegido SUPERLeyenda del Valencia CF? Cañizares, Albelda, Villa...

-Es que son jugadores que han escrito toda una historia en el libro de oro del Valencia CF y con letras mayúsculas, no es un paso efímero en el que no dejaste nada, ni bueno ni malo. Esa es la competitividad que existe porque el Valencia siempre ha tenido muy buenos equipos, siempre muy buenos jugadores, y siempre ha habido muy buenos grupos de gente.

-Y, de no poder hacerlo a sí mismo, ¿a quién habría votado Kempes?

-Al Valencia CF. Sí, porque si el Valencia es grande es por la gente, por los que han estado dentro de la cancha. Porque mira que en el Valencia son sufridores, mira que han tenido épocas de mucha gloria y fracasos rotundos, y gracias a Dios siempre han sabido enderezar el rumbo.

-¿Cómo cree que será el regreso al fútbol?

-A mí nunca me tocó algo así en mi época. Físicamente pueden llegar muy biuen porque en tres semanas se pueden poder muy bien, ahora, futbolísticamente va a ser el problema. Porque no importa que tengas 33 o que tengas 18, el manejo de la pelota después de un tiempo prolongado en el que no puedes salir a ningún lado ni entrenarte y manejar la pelota, eso va a costar una barbaridad. A mí no me deja tan tranquilo el hecho de que nos apuremos tanto para ver fútbol, yo estoy loco por que empiecen las ligas pero también es muy peligroso, el futbol es un deporte de contacto. Quieras que no para el choque y para el roce por más que se hagan las inspecciones antes de los partidos... ¿Y si volvemos? Que no pase una desgracia de que un jugador caiga enfermo o se muera... ¿Qué vamos a hacer, qué va a pasar, a quién le vamos a echar la culpa? Yo quiero que terminen, en diciembre, en enero o en febrero, pero jugar con la vida de los que van a hacer el espectáculo es una locura. Que entren cincuenta o sesenta personas a la cancha ya es una locura porque alguien puede estar infectado y no lo sabemos. Igual le hacen la prueba y sale negativo y a los dos días sale positivo. Es muy peligroso adelantar acontecimientos, pero el fútbol no se va a terminar. Los clubes lo van a tener un poquito complicado para pagar, la gente que vive del fútbol lo está sientiendo, le da de comer a muchos. Algunos jugadores no van a tener problemas económicos pero sí hay otros, los que trabajan dentro de los clubes y no son jugadores.

-Bueno, y Mario Kempes también aporta lo suyo en la lucha contra la pandemia a través de su fundación, ¿cómo va la campaña?

-Hace muy poquito que la hemos creado, Mario Kempes Sport Fundation. Iba referida principalmente a aquellos chicos jóvenes con problemas económicos para poder hacer lo que les gusta en deporte, para echar una mano a aquellos chicos con las cosas que necesiten, pero a raíz de este virus, de la pandemia, hemos tenido que frenar un poquito eso porque ahora no se puede hacer nada acá. Hemos decidido que la venta de los libros y las camisetas, que se han terminado y ahora dentro de poquito van a volver, que ese dinero vaya directamente a la ONG. El que tenga el libro y quiera colaborar, marioakempes.com, ahí encontrarán todo, habrá un botoncito y es apretar y aportar lo que vos queráis pensando en aquella gente que hoy en día están velando por nosotros, enfermeros, medicos, para tratar de comprar todo eso, tapabocas, guantes, todo aquello imprescindible para que si llegamos a caer nos atiendan de la mejor manera.

-Muchas gracias Mario y a cuidarse mucho.

-Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos. A cuidarse y que pronto vuelva el fútbol y lo podamos disfrutar.