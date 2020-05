Chema Sanz y el flechazo de Celades por Hugo González

El técnico del Valencia CF Mestalla, Chema Sanz, ha celebrado la salvación del filial en Segunda B y su renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2022 atendiendo a SUPER. El entrenador del filial ha abordado todos los temas de actualidad del club sin esquivar ninguna pregunta en una jugosa entrevista de más de media hora. Chema desvela que su renovación estaba pactada desde Navidad, está convencido de que el Mestalla habría mantenido la categoría en el caso haberse retomado la competición y reconoce que ya está diseñando una plantilla 2020/21 todavía más joven que la de la actual temporada.

Chema explica el flechazo de Albert Celades con el juvenil Hugo Gónzález y lo "contento" que está el entrenador del primer equipo con Vicente Esquerdo. El técnico asegura que cuenta con Jordi Escobar para la próxima temporada, habla de la nueva oportunidad que se le presenta a Javi Jiménez superadas las lesiones y se moja en las renovaciones. Dice que "se encontrará la mejor solución para las dos partes" en el caso Hugo Guillamón y habla desde el cariño del futuro de Ferran Torres y Kang In Lee. "Ferran es valenciano, es valencianista y hay pocos sitios como el Valencia. Son jugadores top en sus categorías. Ya no solo como parte del club, sino como valencianista, claro que quiero que estén con nosotros". Además, asegura estara "encantado" por la atención que Celades presta a la escuela. Cree en él, en el proyecto de cantera del club y en la plantilla del primer equipo. Muchas de esos jugadores han estado a sus órdenes. "Los entrenadores dependemos muchos de los jugadores y ahora mismo el Valencia tiene una gran plantilla que ha competido como equipo y eso es garantía de que las cosas pueden ir bien con Celades".

Estas son algunas de sus mejores reflexiones en la entrevista:

RENOVACIÓN HASTA 2022

"Es un placer, estoy muy contento, ilusionado y agradecido por la confianza mostrada por el club, es cierto que durante todo el año ha estado cerca mía y del equipo y me han estado apoyando en todo momento. Al final han valorado el día a día y han sido conscientes que la clasificación no siempre refleja muchas veces los méritos del equipo. Me hacía mucha ilusión tener continuidad en este proyecto y estoy con muchas ganas. Es mi ciudad, mi equipo, llevo casi tres años y medio en el club, hay un proyecto de Academia muy atractivo y ambicioso y poder seguir ligado a esta estructura que presenta muy buenas ideas para el futuro me hace mucha ilusión. Conmigo hablaron casi en Navidad, ya me plantearon dar continuidad porque estaban contentos con el trabajo que estábamos realizando. Entonces ya me dijeron que le gustaría que me ampliasen el contrato. Ellos sabían mis intenciones, lo involucrado que estoy con el proyecto y costó muy poco ponerse de acuerdo. En Navidad ya había un principio de acuerdo, faltaba llevarlo al papel y hacerlo oficial"



SALVACIÓN EN LOS DESPACHOS

No lo percibo como un alivio. Como profesional a mí me gusta ejercer mi profesión, entrenar, tener contacto con los jugadores y a mí competir me gusta, yo soy competidor. Yo quería jugar y terminar la temporada con el riesgo que eso suponía. ¿Podíamos salvarnos? Sí. ¿Creíamos en la salvación? Sí. ¿Por qué? Lo primero porque el año pasado en circunstancias peores lo habíamos conseguido y en segundo lugar porque el día a día, el comportamiento de los chavales, la forma de entrenar, de convivir y de competir nos daba buenas sensaciones y nos hacía pensar que íbamos a lograr la salvación. Es tiempo que llevábamos mucho tiempo sin ganar, pero también es verdad que empatamos muchos partidos y entendemos que varios de ellos merecimos ganar. 4, 5, 6, 7 puntos más hace que en lugar del 16º vayas el 11º y la perspectiva de las cosas sea totalmente distintas. Estoy convencido por todo lo que he dicho que si se hubiese reaunadado la competición el equipo se habría salvado".



FORMACIÓN: DOS DEBUTS EN PRIMERA

El principal objetivo de los equipos de cantera es la formación. Nuestro objetivo es más ayudar a la formación del futbolista y mejorarlo, el equipo solo es un medio para que el futbolista se desarrolle, igual que la competición. Detrás de los resultados hay muchas más cosas y sí que hemos visto un crecimiento un crecimiento en todos los jugadores desde el inicio hasta el final de la temporada en aspectos importantes para llegar a la élite. Además, ha venido acompañado con varios canteranos que han estado en dinámica del primer equipo, Esquerdo y Hugo Guillamón han debutado, varios juveniles han debutado con nosotros... Hemos subido juveniles porque creíamos que ya tenían capacidad para competir en Segunda B. El año pasado llegué al equipo para salvar al equipo con rendimiento por encima de todo y este año el proceso era distinto y desde un proceso de la formación estoy muy satisfecho con lo realizado esta temporada, más que con la pasada".



FUTURO DE HUGO GUILLAMÓN

"Conozco a Hugo porque lo he entrenado, al final él acaba contrato, Hugo ha sido internacional en todas las categorías. Ha sido un jugador con buenas condiciones, pero ese tipo de situaciones las tiene que resolver el club y el propio jugador. Es un tema personal y el club tiene personas cualificadas para tomar esa decisión. Yo estoy convencido de que encontrarán la mejor solución para ambas partes porque al final así debe ser"



COQUELIN DE CENTRAL

"Celades ha estado muy pendiente del segundo equipo, ha contado con muchos de ellos para los entrenamientos, los conoce bien porque se ha preocupado por hacer un seguimiento del día a día y los ha tenido con él para conocerlos. Hugo Guillamón fue al banquillo, Guillem Molina fue al banquillo y lo lógico era que mientras tuviera jugadores del primer equipo los fuera utilizando. Solo en una situación que era el partido del Atalanta sin Mangala ni Paulista, se pudo dar que contara con un jugador de la casa, pero yo entiendo que era un partido de Champions con unas connotaciones especiales, a puerta cerrada, había que remontar y Coquelin ya había jugado de central contra el Madrid. Al final un entrenador tiene que valorar muchas circunstancias como la experiencia. Eso no quiso decir que los jugadores de la casa no tenía nivel para jugar en un momento determinado. Sé el aprecio que Celades le tiene a la cantera, lo que valora a los jugadores de la cantera y cuando ha podido ha hecho debutar a dos jugadores y ha llevado a muchos al banquillo. Lo entendí y estoy muy agradecido por la cercanía que tiene con nosotros".

LA APUESTA DE ESQUERDO

"Ya ha jugado varios partidos, tiene unas condiciones extraordinarias, que va creciendo poco a poco, recuerdo que en mi primera etapa no jugaba demasiado, incluso no venía convocado, pero este año el escenario ha cambiado, ha dado un paso adelante y ya está en dinámica de primer equipo, no ha dejado de entrenar con ellos desde que subió, Celades me consta que está muy contento con él y es un jugador con potencial y muchas posibilidades, hay que llegar y ahora mantenerse. Talento tiene y predisposición para lo otro también, por eso entiendo que tiene un gran futuro".



OPORTUNIDAD PARA JAVI JIMÉNEZ

"Tener continuidad y regularidad en cualquier aspecto de la vida te hace mejor. Si compites y entrenas eso te va a permitir crecer, en la medida que no juegas y pasas años en blanco lo tienes más difícil. Javi venía haciendo una gran temporada, pero tuvo una lesión de rodilla y justo coincidió con ese momento en el que podía haber tenido posibilidades en el primer equipo. Lo bueno es que Javi lo ha digerido bien, ha sido capaz de crecer en la dificultad, ha superado la adversidad, se ha recuperado y tiene la oportunidad de entrenar con el primer equipo y quien sabe si tendrá opciones de participar en el campeonato. Por lo menos ya está ahí".



LA SORPRESA HUGO GONZÁLEZ

"Lo he tenido menos de lo que me gustaría porque aún está en edad de juvenil, pero es verdad que ha debutado con nosotros y que ha jugado. La cantera del Valencia está llena de jugadores jóvenes con mucho futuro. No solo ahora, históricamente la cantera del Valencia ha dado muy buenos futbolistas y este es uno más de ellos. Es un jugador de banda, creativo, telentoso, con cambio de ritmo, de estos que a veces son diferentes. Celades viene contando con él desde hace meses porque es un jugador que le gusta mucho y entiende que era el momento de tenerlo cerca. Al final no hay que olvidar que es muy joven, es muy joven y hay que tener paciencia con los jugadores jóvenes porque a veces todos sin querer aceleramos el proceso y no nos damos cuenta que algunos todavía son niños, queremos convertirlos demasiado rápido en adultos, pero afortunadamente él tiene la cabeza bien amueblada y lo lleva bien".



EL MESTALLA DE LA TEMPORADA 20/21

"La intención es que tengan cabida jugadores del juvenil, queremos que sea un equipo joven, incluso más joven que este año, tendría que hacer números, estamos en el proceso de confección de la plantilla, pero probablemente sea más joven, será un equipo con talento, con proyección, con capacidad para crecer, es la intención que tenemos, desarrollar más al jugador que pensar en el equipo. Hay jugadores que al principio les costará porque al aumentar de categoría aumenta la velocidad en todas sus manifestaciones, y eso necesita su periodo de adaptación y más en el Valencia con jugadores internacionales. Va a continuar gente del Mestalla y se van a incorporar juveniles que ya han asomado este año en la línea de la apuesta del club por dar cabida a la gente joven con proyección y posibilidades de jugar en el élite, si es el primer equipo del Valencia maravilloso, pero también hay escenarios en primera y segunda interesantes porque no es fácil competir en un club como el Valencia".



EL CASO JORDI ESCOBAR

"En ese grupo de jugadores está también Jordi Escobar. Es un chico que se le augura un buen futuro, tiene mucho potencial y contamos con él. Este año a veces las circunstancias no le han ido de cara porque cuando mejor estaba en pretemporada tuvo la lesión del hombro, luego vino el Mundial y ya en la última parte de la temporada cuando había participado 3-4 partidos y había marcado un gol llegó la pandemia y llegó el parón, pero está enchufado y es un jugador en el que hay puestas muchas esperanzas. Tiene que ir ganando protagonismo en el Mestalla porque eso le va a ayudar a crecer como futbolista".



FERRAN TORRES

"De momento tiene contrato con el Valencia, de momento. Imagino que el club, con las personas competentes, se sentará con Ferran y encontrarán la mejor solución para las dos partes. Ferran es valenciano, es valencianista y hay pocos sitios como el Valencia, pero es una decisión que le pertence al club y que en su momento se sentarán y ambas partes decidirán lo mejor para ellos. Por la relación personal que tengo con él, estoy encantado de verlo cada día crecer como futbolista y dar el rendimiento que está dando, pero como todo, vamos a dar tiempo al tiempo. Hay que ir rellenando la trayectoria y no lo digo solo por Ferran, pero hay una tendencia a hacer tres meses buenos y ya es todo maravilloso. Las trayectorias se construyen paso a paso y año a año, hay que dar tiempo a las cosas, pero encantado que esté dando el rendimiento que está dando porque también es el fruto de mucha gente que está detrás desde que eres benjamín o alevín. Detrás de ese crecimiento hay muchas personas anómimas. Cuanndo uno de ellos debuta hay mucha gente feliz, hay mucho trabajo detrás de cada futbolista.



KANG IN LEE

"Claro que nos gustaría verlo muchos años porque es que son jugadores top en sus edades, el Valencia no solo saca canteranos, saca canteranos de primer nivel. Gayà es internacional, Soler también, Lato, Kang In fue elegido el mejor sub-20, Ferran en el Mundial... son jugadores de nivel top. Ya no solo como parte del club, sino como valencianista, claro que quiero que estén con nosotros, pero entiendo desde el punto de vista del entrenador que el proceso necesita tiempo. Es unos es más corto, en otros más largo, el proceso no es lineal, hay altos, bajos... cuando nadie espera nada de ti todo va muy bien, pero luego hay unas expectativas y estar a la altura cuesta, no dejan de ser personas con sus dudas y sus preocupaciones, miedo e inseguridades... Los conozco porque he compartido muchos ratos y sé la ilusión, la pasión y lo que les gusta esto.



ALBERT CELADES

"La ventaja de Celades que también tenía Marcelino es que han entrenado con gente joven y eso te ayuda. Ellos son muy respetuosos con el día a día del Mestalla. Yo estoy muy contento con Celades porque está muy pendiente de nuestro día a día, incorpora jugadores para seguirlos y conocerlos y es un contexto en el primer equipo que los mejora, está muy pendiente, a través de su cuerpo técnico ha venido a ver los partidos, periódicamente habla con nosotros para ver cómo está el equipo, se preocupa por los partidos... yo estoy encantado con Celades, porque es de agradecer que estén pendientes de tu trabajo. Y por supuesto, si está en el Valencia es porque está capacitado y preparado. Ya tiene una gran experiencia como futbolista y como entrenador viene de estar en el cuerpo técnico del Madrid, de la selección, es una persona preparada, con pasión por su profesión, aunque luego como digo yo los entrenadores dependemos muchos de los jugadores y ahora mismo el Valencia tiene una gran plantilla que ha competido como equipo y eso es garantía de que las cosas pueden ir bien con Celades".