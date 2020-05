"Y si enferma o muere un jugador, ¿a quién le echamos la culpa?"

Nadie más que él estará deseando que vuelva el fútbol, pero desde luego no comparte las prisas de la industria porque sea ya, cuando el virus todavía está matando gente en todas partes del mundo. Así lo expresa Mario Alberto Kempes en la entrevista con SUPER, después de ser elegido por los aficionados #SUPERLeyenda del Valencia CF. "A mí no me deja tan tranquilo el hecho de que nos apuremos tanto para ver fútbol, yo estoy loco por que empiecen las ligas pero hay que ver que también es muy peligroso, el futbol es un deporte de contacto por más que se hagan las inspecciones antes de los partidos. ¿Y si volvemos? Que no pase una desgracia de que un jugador caiga enfermo o se muera... ¿Qué vamos a hacer, qué va a pasar, a quién le vamos a echar la culpa?", se pregunta el campeón del mundo.

Cree que por muchos controles que se puedan hacer y con todas las precauciones, el riesgo de contagio hoy en día siempre va a estar ahí. "Yo quiero que terminen las competiciones, que sea en diciembre, en enero o en febrero, pero jugar con la vida de los que van a hacer el espectáculo es una locura. Hoy, que entren cincuenta o sesenta personas a la cancha ya es una locura porque alguien puede estar infectado y no lo sabemos. Igual le hacen la prueba y sale negativo y a los dos días sale positivo. Es muy peligroso adelantar acontecimientos, porque el fútbol no se va a terminar".

Aunque Mario es consciente de que todo esto, sobre todo si se llegase a suspender todo el fútbol, acabaría perjudicando a los más débiles de este negocio: "Los clubes lo van a tener un poquito complicado para pagar, la gente que vive del fútbol lo está sintiendo, le da de comer a muchos. Algunos jugadores no van a tener problemas económicos pero sí hay otros, los que trabajan dentro de los clubes y no son jugadores".

Respecto al regreso de los equipos a los entrenamientos, la reflexión del Matador es interesante: "físicamente pueden llegar muy bien porque en tres semanas se pueden poder muy bien, ahora, futbolísticamente va a ser el problema. Porque no importa que tengas 33 o que tengas 18, el manejo de la pelota después de un tiempo prolongado en el que no puedes salir a ningún lado ni entrenarte y manejar la pelota, eso va a costar una barbaridad".

Mario Alberto Kempes: la entrevista completa