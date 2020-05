La prioridad de Celades

Albert Celades no ha esperado a los entrenamientos colectivos para empezar a trabajar con la línea defensiva. El técnico del Valencia CF es consciente de que cuaquier posibilidad de entrar en los puestos de Champions League pasa por echar el cerrojo atrás y corregir los errores que condenaron al equipo en los dos primeros tercios de la temporada. Celades no quiere perder tiempo en esta particular pretemporada en pleno mes de mayo y ya está aprovechando los entrenamientos individuales en la ciudad deportiva de Paterna para introducir las primeras consignas tácticas. Este miércoles justo después de la primera jornada de descanso ha empezado a hacerlo. A diferencia de las tres primeras sesiones, el técnico ha reunido a todos sus defensas en uno de los tres grupos de 10 jugadores en los que se dividen sus 30 futbolistas disponibles, ya que el lesionado Ezequiel Garay se ejercita el margen.

El grupo que trabajó en el estadio Antonio Puchades estaba formado por los laterales derechos Daniel Wass, Cristiano Piccini y Alessandro Florenzi; los centrales Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala, Hugo Guillamón y Guillem Molina y los laterales izquierdos José Luis Gayà y Jaume Costa. Diez en total. Solo faltaban Thierry Correia y el recién salido de lesión Javi Jiménez. El de Aldaia no compite desde el pasado 26 de enero. Los otros dos grupos de diez estaban mezclados con porteros, mediocentros, jugadores de banda y delanteros. Celades tenía un objetivo claro: trabajar y dar valor a la defensa desde el primer día.

Los 30 jugadores están realizando ejercicios fisicos sobre el césped muy similares siempre que no hay balón por medio. No hay diferencias entre demarcaciones. Sin embargo, desde ahora los ejercicios con balón empiezan a ser específicos en función de las líneas del campo. Los defensas han sido los primeros y no es casualidad. De hecho, Celades les ha dedicado más tiempo que al resto de grupos. Visto lo visto en las primeras 27 jornadas, no hay tiempo que perder.

El Valencia tiene la sexta peor defensa de LaLiga esta temporada. El equipo de Celades es el sexto que más goles encaja en la competición. La friolera de 39 goles en 27 jornadas. Solo hay cinco equipos peores en toda la competición: Levante (40), Eibar (41) Betis (43), Mallorca (44) y Espanyol (46). Los datos todavía son más sangrientos a domicilio. El equipo tiene la tercera peor defensa como visitante. Ha encajado 27 goles. Solo un tanto menos que el Levante (28) y tres menos que el Mallorca (30). Por no hablar de la eliminatoria contra la Atalanta: 8 goles en 180 minutos.

Con estos números el objetivo Champions es imposible. Celades lo sabe y ya ha puesto la primera piedra para encontrar soluciones. Recuperar la seguridad atrás será el primer paso para intentar volver a la Liga de Campeones en las últimas once jornadas. Es el único camino posible.