¿Qué va a pasar con el dinero de los abonos del Valencia?

Entre las pocas certezas que envuelven la vuelta del fútbol en España está la de que lo hará sin espectadores en las gradas. Liga y Federación continúan trabajando con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Sanidad con tal de concretar definitivamente el regreso de la competición, que oscilará entre mediados y finales del próximo mes de junio. En este difícil escenario, los clubes se verán en la tesitura de tener que devolver la parte proporcional de los abonos correspondiente a las once jornadas que se avecinan a puerta cerrada.

Clubes como la Real Sociedad o el Celta ya han comunicado que reintegrarán las cantidades a sus abonados. Otros como el Barcelona apelan al 'sentiment' para no reembolsar directamente las cantidades de la actual temporada; algo similar, en el Atlético de Madrid que promete el descuento del 20% para el pase del próximo año. Soluciones que, si estos dos clubes deciden ejecutar, podrían conducirles a la obligación legal de devolver el coste proporcional de unos partidos no disfrutados por el seguidor.

El Getafe, por su parte, ha anunciado que sus más de 13.000 abonos están renovados de modo automático y gratuito para disfrutar de la temporada 2020/21... ¿pero cuántos partidos podrán ver el próximo curso los aficionados en el interior de los estadios? ¿Podrán hacerlo todos si Sanidad impone el distanciamiento social para el regreso del público?

La contestación a la segunda de las preguntas es, evidentemente, no. ¿Y el Valencia CF? SUPER ha contactado con el club para pulsar la sensibilidad y el estado de la cuestión en un tema que afecta a 40.000 socios. Las "próximas semanas" es el plazo que se marcan en la entidad para dar una respuesta al abonado a través de un comunicado. Desde el club se argumenta que esta demora se justifica con un doble objetivo dar con soluciones en las que "las dos partes puedan ayudarse" y contar con mejor información y más certezas sobre el abono que la evolución de la pandemia permita ofertas a los clubes para la campaña 2020/21.

A día de hoy, los clubes valoran con la Liga diferentes escenarios y, de manera especial, el número de partidos con público que mediante 'packs' podría ofrecerse a los aficionados para el próximo curso 20/21. La realidad es que no serán pases como los existentes hasta la actualidad, la cantidad de encuentros estará muy limitada. No cabe olvidar que a finales de abril el Gobierno informó a la Liga de que no habrá aficionados en los campos hasta 2021.



Alternativas al reembolso del dinero

A través de sus canales internos, la entidad blanquinegra muestra su agradecimiento con los abonados que ya han manifestado su preferencia de "ayudar al club". "De momento, estamos a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El Valencia CF está estudiando la forma de proceder con sus abonados, sobre la que informará en su momento", así responde a los socios con los que interactúa.

El Valencia CF, según trasmite, dará a elegir a sus abonados, aunque fomentando su intención de fidelizar a la amplia masa social que posee. La idea sobre la que se pivota, y a la que el Valencia está dándoles vueltas, es la de que "ambas partes", club y abonados, salgan "beneficiadas". A la opción de recuperar el dinero del pase por los cinco partidos que restan, el Valencia añadirá otras alternativas: ventajas y descuentos sobre un 'pack' con los partidos que puedan verse en próximas temporadas. El club quiere hacer atractiva la opción de no retirar ahora el dinero y, por ello, estudia incluso alguna contraprestación que encaje en estos tiempos difíciles en los que el aficionado no puede vivir el fútbol en los estadios.

La crisis del coronavirus ha agravado la situación económica de las familias, ya que la libertad de movimientos se ha visto limitada priorizando razones de salud pública. En el mundo del fútbol la no presencia de los fans en los estadios genera pérdidas para los clubes. En el caso del Valencia CF, el hecho de que los aficionados no puedan ocupar su asiento en Mestalla en los duelos contra Levante, Osasuna, Athletic, Valladolid y Espanyol supondrá no ingresar alrededor de tres millones de euros.