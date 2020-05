¿Qué pasó en la tanda de penaltis de la Recopa ante el Arsenal?

Este jueves 14 de mayo se cumplen cuarenta años de la victoria del Valencia CF en la Recopa de Europa ante el Arsenal en el estadio de Heysel. El club de Mestalla se impuso en la tanda de penaltis después de que el partido terminara con empate a cero.

Ricardo Arias y el portero Carlos Pereira fueron los protagonistas de aquella tanda de penaltis que le dio el título europeo al conjunto de Mestalla. Ya en la muerte súbita, Arias marcó y después Pereira paró el penalti al Arsenal que hizo campeón al Valencia CF.

Lo más curioso de todo es la anécdota que desveló hace unos años Ricardo Arias en una entrevista con SUPER. Los jugadores del Valencia CF no sabían que después de la tanda de cinco penaltis, era a muerte súbita. A sí lo contó Arias en una entrevista para conmemorar los 25 años de su retira del fútbol:

¿El mejor partido de su carrera?

Estoy muy orgulloso de la final de la Copa del Rey del 79, para ser mi primera final y tener solo 22 años, salvo la pifia del penalti que piqué con Vitoria como un pardillo. Luego lo falló porque no era penalti.

Luego vino la Recopa.

La Recopa fue tan relativamente cómoda. Teníamos a Mario de matador total, nos plantamos en la final fácil.

Tiró un penalti en la Recopa, el definitivo, ¿no?

Sí. Acabamos la primera tanda y nadie sabíamos que había implantado la UEFA una nueva ley que era a penalti fallado. No nos enteramos hasta después del partido. Pensábamos que era la segunda tanda.

¿Cómo?

Sí, yo le dije al míster que tiraba el penalti pero no sabía que era a muerte súbita, y después de marcarlo, al llegar al centro del campo Cerveró me dice "saps que si arribes a fallar perdem?...". De hecho, si te fijas en las imágenes, Pereira para el penalti y se queda parado, no lo celebra hasta que nos ve ir a todos corriendo hacia él como locos...

También te puede interesar:

Los sercretos de Robert Fernández: Peter Lim, Jorge Mendes, Cristiano, Messi, Alcácer...

Chema Sanz y el flechazo de Celades con Hugo González.