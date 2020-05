SUPERPodcast: Robert Fernández, Mateu Alemany, Ferran Torres, Hugo González y Nahuel Bustos

Repaso a la actualidad del Valencia CF y del Valencia BC en el programa de SuperdeporteTv y Superdeporte Radio de este jueves 14 de mayo de 2020.

Robert Fernández admite que tuvo un contacto con el conjunto de Mestalla con la salida de Mateu Alemany pero no pasó de ahí, y que si el club le hubiera propuesto volver, habría dicho sí porque "al Valencia CF no le puedes decir que no".

La opinión de Chema Sanz, entrenador del Mestalla, sobre Hugo González, el canterano que Celades ha elegido para que entrene con el primer equipo y una jugosa anécdota con un nombre propio, el delantero argentino Nahuel Bustos, de quien se dice en Argentina que está casi fichado por el conjunto de Mestalla, pero no es así.