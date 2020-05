El Valencia busca central-lateral

La defensa y su remodelación concentran las principales preocupaciones en el Valencia CF, tanto en los campos de entrenamiento para el entrenador, Albert Celades, como en los despachos para César Sánchez, director de Fútbol. Si la mejora defensiva es el punto esencial sobre el que debe girar el intento de meterse en la Champions en las 11 jornadas que quedan pendientes, la reconstrucción de la línea debe ser también el inicio de un equipo más competitivo en la temporada 2020/21. El objetivo es reforzar el eje de la zaga, donde Ezequiel Garay acaba contrato y no se hacen planes de futuro con Eliaquim Mangala. En los laterales, en cambio, apenas se prevé movimiento más allá de la llegada de Toni y la despedida cuando termine su cesión de Alessandro Florenzi.

Gabriel Paulista, que ha manifestado ya su deseo de prolongar su vínculo con el Valencia, tiene reservado un rol protagonista como 'jefe' de la defensa. Los papeles de Garay, por culpa de la lesión, y Diakhaby, más irregular que hace un año, están bastante más difuminados. Mientras tanto, el club busca compañeros al brasileño que, a su vez, aumenten el rendimiento del francés, si es que permanece en València a falta de ofertas convincentes por un futbolista por el que se pagó 17 millones de euros.

César y Miguel Ángel Corona, secretario técnico, han rastreado el mercado y han recabado información sobre las condiciones de diferentes futbolistas para hacer una lista de centrales. En ella aparecen los nombres ya conocidos de Diogo Leite, Salisu, Martínez Quarta o el joven francés Simakan. El contexto actual hace que el Valencia se está moviendo para fichar dos centrales, que podrían llegar a ser tres en el caso de que no sigan Garay y Diakhaby. Uno de los centrales que se busca es un central diestro con la polivalencia suficiente para jugar en el lateral derecho.

El seguimiento a Mohamed Simakan, zaguero de 19 años del Estrasburgo, marca un perfil de búsqueda en el Valencia. El defensa nacido en Marsella, con contrato hasta 2023 en el club del norte de Francia, ha experimentado una enorme proyección este año en la Ligue1, por lo que es pretendido por muchos clubes en Europa. Defensor de origen guineano, Simakan se acopla con facilidad al lateral derecho. Una capacidad para poblar diferentes zonas de la defensa con buen rendimiento que eleva su precio de mercado a cerca de los 20 millones de euros. Además del Valencia, en España van detrás de Simakan Sevilla y Betis.

La opción del francés sobre la mesa del Valencia no es una casualidad. De hecho, por sus dificultades de mercado, no es la única alternativa que puede jugar en el lateral diestro que la secretaría técnica está valorando en las ligas europeas. Todo responde al plan de cubrir de manera eventual cualquier contratiempo la próxima temporada en el ala derecha de la defensa. Cabe recordar que no hace demasiado el club buscaba el refuerzo de un lateral diestro para la temporada 20/21 y, sin ir mas lejos, en invierno se atendió la petición de Celades con la cesión por parte de la Roma de Alessandro Florenzi. En principio, el italiano regresará a la entidad romana cuando con la Liga finalice su cesión.



Wass y Piccini pueden ser suficiente

Los escenarios podrán variar en función de la clasificación europea -con su previsión de ingresos, incluida- o no que consiga el equipo en lo que resta de Liga. Por el momento, el Valencia se mueve sobre lo seguro, ganando fuerza la vía de no lanzarse a por un lateral derecho específico ante las consecuencias financieras que genera también la crisis del coronavirus en las arcas de los clubes a nivel planetario. Para el lateral derecho se cuenta con Cristiano Piccini y la polivalencia de Daniel Wass. La regularidad del futbolista danés provoca ya que en los planes de Celades su 'posición madre' sea esa de carrilero en la parte diestra de la defensa.

Los acontecimientos, entre ellos, la evolución futbolística de Piccini tras una larga lesión de rótula, marcarán la planificación deportiva. Si bien, el fichaje de un central capaz de amoldarse al lateral es una alternativa cada vez más sólida. Ahora, con la vuelta de la Liga, Piccini tiene ante sí la posibilidad de demostrar que está en condiciones de defender el lateral derecho del Valencia CF.

Los otros dos perfiles de centrales sobre los que se trabaja son: un joven con proyección y un futbolista más curtido para competir de inmediato en el primer nivel.