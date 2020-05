El drama de Manolo 'el del Bombo'

Manolo 'el del Bombo', seguidor mítico de la Selección, vive desesperado por la mala situación económica por la que atraviesa. En una entrevista con José Ramón de la Morena en 'El Transistor' de Onda Cero, él mismo cuenta cómo los problemas de liquidez le han obligado a cerrar el bar, próximo a Mestalla, porque no tiene "ni para comer".

"Mi situación es muy mala, muy mala... Pido ayuda a todos, prensa, aficionados. Me pongo muy triste. Me van a quedar 800 euros de jubilación, 420 se van con la hipoteca, gastos del piso... no voy a tener ni para comer", dice con la voz entrecortada.



Manolo se plantea vender el Bombo que nunca estuv en venta

"No se puede abrir (el bar). He decidido dejarlo. Habrá una ley nueva y no quiero... He perdido mucho dinero desde marzo. He cerrado prefiero pedir alguna ayuda. Fíjate que me han querido comprar el bombo montones de veces y no lo daba por nada del mundo, y ahora lo tendría que dar para comer", confiesa.

Durante los años 90 su preciado 'Bombo' contribuía también a la animación de los partidos del Valencia CF en el estadio de Mestalla. Sin duda, Manolo ha sido y es un aficionado emblemático de España o clubes como el Valencia CF y el Real Zaragoza.