Dos 'fichajes' de 'relumbrón' para el Valencia CF Mestalla

La temporada para el Mestalla, filial del Valencia CF, ya ha finalizado y desde el club se trabaja para la planificación del equipo de la temporada que viene. Y se hace bajo una premisa, tener un filial de futbolistas jóvenes con proyección para el primer equipo.

Esto va a suponer una ruptura con lo que se había hecho hasta ahora, no en vano, en el filial que esta temporada ha terminado salvando la categoría con la ayuda del parón de la temporada debido a la pandemia del coronavirus, había muchos jugadores ya veteranos para lo que se entiende que es un filial, obviamente.

Recientemente el club anunció la renovación del contrato del entrenador, Chema Sanz, pero con la llegada de César a la dirección deportiva hay un cambio en el modelo, por ello, en la plantilla del Valencia CF Mestalla de la temporada que viene habrá muchos jugadores del actual juvenil. Se trata de una apuesta clara por la formación de futbolistas.

A falta de oficialidad y sobre todo, a falta de la confección final de la plantilla en la que mucho tendrá que ver la pretemporada, el planteamiento inicial del Valencia CF es que estos jugadores estén en el filial.

Yunus (centrocampista)

Menargues (defensa central)

David Ruiz (Lateral izquierdo)

Fran Pérez (centrocampista de banda derecha)

Jesús Vázquez (lateral izquierdo)

Miki (defensa central)

Ndombassi (delantero)

Y ello sin olvidar a Hugo González, que ahora mismo está en dinámica de primer equipo pero que su equipo 'natural' para la temporada que viene es el Mestalla.

De entre todos, algunos como Menargues, David Ruiz y Jesús Vázquez, son internacionales, pero dos de ellos, son fichajes de relumbrón, o mejor dicho, fichajes con pedigrí. Se trata de Fran Pérez y de Jesús Vázquez. Fran es el hijo de Rufete –ex jugador y ex manager deportivo del conjunto de Mestalla-, que como su padre juega en banda derecha, y Jesús es hijo de Braulio Vázquez, ex director deportivo del Valencia CF y actual director deportivo de Osasuna, y ex jugador del Deportivo de la Coruña, Mérida y Castellón.

Fran Pérez nació en 2002 por lo que es juvenil de segundo año por y la temporada que viene todavía lo seguirá siendo y le queda una temporada más de contrato con el Valencia CF por lo que normalmente se afrontará una renovación. En el caso de Jesús Vázquez, es de 2003 por lo que actualmente es juvenil de primer año y tiene contrato con el club hasta 2022 y una cláusula de 25 millones. Fue una de las apuestas de Pablo Longoria.

También te puede interesar:

Buenas noticias con Jason para el Valencia CF.

El Valencia CF tamibién espera pasar de fase el lunes.

Operación Oikos: "No aparecen indicios de amaño en el Valladolid-Valencia CF".