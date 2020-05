Pendientes de Kang In y Gabriel para abrir mercado

Parece una cuestión evidente, pero tiene un peso enorme en el mercado. El Valencia CF está trabajando en clave refuerzos condicionado por la clasificación y la pasta, pero pendiente de otro obstáculo: las plazas de extracomunitarios. Con Gabriel, Maxi Gómez y Kang In, la plantilla ya tiene el cupo cubierto. La posibilidad de que el central brasileño cierre el proceso para obtener la nacionalidad española tiene peso estratégico. El pasaporte de Paulista implica ampliar el campo de visión de la secretaría técnica, hasta ahora, limitado al análisis de futbolistas 'comunitarios'.

En esa dirección, el futuro de Kang In también tiene doble vertiente. Lo importante es el jugador, pero el surcoreano podría liberar una plaza, si sale del equipo. Es una posibilidad sobre la mesa. Se busca una solución ideal conscientes del potencial del mediapunta.

Un salto de calidad

Celades y la secretaría técnica están filtrando nombres de la mano teniendo en cuenta esta restricción. La tienen muy presente. La verdad es evidente, pero tiene carga de profundidad. Con Kang In y mientras Paulista no se hispano-brasileño, no caben más 'extranjeros'. Esto significa, por ejemplo, no uruguayos, no argentinos, no brasileños, no colombianos, no chilenos, no mexicanos, no asiáticos... Nada no comunitario, nada sin doble nacionalidad o sin acuerdos que permitan su libre circulación en Europa. La situación no es una traba para Lucas Martínez Quarta o Mateo Musacchio, con la documentación necesaria. Por poner un ejemplo de futbolístas que sí entrarían en el marco actual.

Los tiempos marcan el paso. Mientras, hay nombres que han entrado en el circuito de futuribles que no podrían ser inscritos por esta barrera. La parcela de realidad del Valencia CF está restringida. Sucedió lo mismo la temporada pasada, tras el fichaje de Maxi Gómez. El inicio de la próxima temporada está sujeto a la evolución del curso 19/20 y las ventanas de mercado van a sufrir cambios. La situación también es margen para Paulista. El Valencia CF está pendiente para ampliar opciones, medios y alternativas.