Javi Jiménez: del calvario a su gran oportunidad

Javi Jiménez está de vuelta con más ganas de que nunca. El joven central de 23 años del Valencia CF ha superado su última lesión, está en la lista de inscritos de Albert Celades en LaLiga y tiene por delante una oportunidad de oro para recuperar su mejor nivel, reinvidicarse como central de la casa y seguir contando en los planes de futuro del club. El de Aldaia ha dejado atrás sus lesiones y la mala suerte que ha marcado los primeros años de su corta pero prometedora carrera deportiva y trabaja fuerte en la ciudad deportiva de Paterna con el resto de compañeros del primer equipo para ganarse la confianza del entrenador y la dirección deportiva. Javi tiene poco que perder y mucho que ganar.

La reanudación de LaLiga le viene como anillo al dedo para volver a escena y recuperar sus 'galones' perdidos por culpa de tanto contratiempo. El central acaba contrato el próximo 30 de junio de 2021. Es decir, solo le queda una temporada. Tanto el club como el jugador asumen que Javi ha quemado una etapa en el Mestalla y no continuará en Segunda División B la próxima temporada. El club tendrá que mojarse y decidir si renueva al jugador para cederlo a un equipo de superior categoría o, por el contrario, vende al futbolista este verano.

El jugador sueña con jugar alguno de los once partidos de LaLiga que restan para finalizar el campeonato y no descarta luchar por el rol de cuarto central del primer equipo para la próxima temporada en un mercado a la baja por la crisis mundial del coronavirus. Sabe que este mes y medio puede ser fundamental en su futuro y esta vez no quiere perder el tren que tantas veces se le escapó. Es su oportunidad. Es el momento para poner punto y final a las lesiones y la mala suerte que marcaron sus últimos años:

Temporada 2016/17

Javi Jiménez debuta en el primer equipo del Valencia de la mano de Voro González y con el dorsal '40' a la espalda. El de Aldaia se estrena en partido oficial en Copa del Rey contra el Celta de Vigo. El canterano cumple el sueño de debutar en el primer equipo en Mestalla con solo 19 años, pero la suerte no le acompaña. En el minuto 3 comete un penalti que le hizo mucho daño psicológicamente. A pesar del mazazo, el central se rehace y acaba el partido con buenas sensaciones.

Temporada 2017/18

Javi explota en la pretemporada con Marcelino García Toral y está a punto de jugar la primera jornada de LaLiga. No juega, pero se gana estar en dinámica de primer equipo toda la temporada. Una grave lesión se cruza en su camino en octubre de 2017. El central sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El canterano se lesiona durante el encuentro entre el Mestalla y el Ontinyent. Le espera más de medio año de recuperación. A principios del mes de junio de 2018 vuelve a calzarse unas botas en el partido del filial contra el Sabadell.

Temporada 2018/19

Es la vuelta a empezar para Javi Jiménez con pretemporada a las órdenes de Marcelino, pero las lesiones se cruzan en su camino de nuevo. Después de perderse un año por la lesión, en septiembre de 2018 padece una inflamación en el tendón rotuliano de la misma rodilla que le obliga a parar otra vez hasta noviembre. Por si fuera poco el 30 de diciembre de 2018 sufre una hiperflexión en su rodilla izquierda en un lance del entrenamiento. El jugador se somete a una artroscopia en su rodilla a manos del Doctor Cugat para realizar una revisión de la intervención del ligamento cruzado anterior realizada en octubre de 2017.

Temporada 19/20

Javi hace la pretemporada con el primer equipo, pero la llegada de Eliaquim Mangala le impide consolidarse como cuarto central. El central arranca la temporada de forma espectacular en Segunda B, pero su última lesion -esguince en la rodilla derecha- supone un gran contratiempo porque rompe una cesión al Albacete que estaba hecha y no le permite ser una opción para Albert Celades, ante la plaga de lesiones y la baja de larga duración de Ezequiel Garay. No compite desde el 26 de enero contra el Sabadell, pero ya está recuperado y es uno de los 6 canteranos citados por Celades para acabar de jugar las once jornadas de LaLiga.