Piccini pasará por el quirófano

Cristiano Piccini pasará por quirófano. El lateral izquierdo del Valencia CF será sometido este martes 19 de mayo a una intervención quirúrgica programada en el Hospital IMED de Valencia para la retirada del material de osteosíntesis que se utilizó en la cirugía reconstructiva de la fractura en la rótula derecha que sufrió en agosto de 2019.

La operación estaba programada dentro de su proceso de recuperación y no atiende a ningún tipo de contratiempo. Según fuentes cercanas al futbolista, Piccini espera estar a disposición del entrenador dentro de 15-20 días y no descarta tener participación en el equipo antes de que concluya la temporada. Se trata de una cirugía habitual, un trámite médico que durará entre quince y veinte minutos, que en ningún momento supone un paso atrás y no trastoca los planes del club. Al contrario, la operación se hace ahora porque el tornillo que le van a retirar no le permitía una total libertad de moviemientos. Sin él, el juagador estará totalmente recuperado para su regreso a falta de esos quince días de recuperación por esta intervención.

El jugador había completado con normalidad los entrenamientos individuales en la ciudad deportiva de Paterna y está cumpliendo a la perfección los plazos de su recuperación. El italiano, junto a Maxi Gómez, no ha pasado a la fase 3 del protocolo de LaLiga con el resto de compañeros que permite los entrenamientos grupales.