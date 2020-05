Serer cuenta la historia que no fue entre el Barça y Carlos Soler

"Ahora me alegro de que el FC Barcelona no fichara a Carlos Soler". Son palabras de Pepe Serer, ex jugador del Valencia CF que hasta hace bien poco trabajaba en la secretaría técnica del club catalán, concretamente en la etapa de Robert Fernández como secretario técnico barcelonista.

En una entrevista concedida a SUPER, Serer repasa su extensa trayectoria como futbolista y como ojeador y cazador de talentos. Fue en esa faceta cuando un día se acercó a la Ciudad Deportiva del Valencia CF para ver jugar al Mestalla y quedó prendado del medio centro del filial. "No lo había visto jugar nunca, no sabía quién era, pero me dije, 'este tío es muy bueno'. Yo entonces trabajaba para el Barça y no lo dudé, hice un informe de que había que ficharlo. La verdad es que me puse muy pesado con Soler, pero mira, el Barça lo pudo fichar por un millón de euros y no lo hizo. La verdad es que ahora me alegro de que no lo ficharan y que esté en el Valencia CF".

Eso es un breve avance de una entrevista en la que desvela cómo hizo los informes para que el Barça fichara al holandés Frenkie De Jong, o una jugosa anécdota, Pedro Cortés fue el entrenador del Valencia CF Infantil cuando él fue a probar€ ¡y lo descartó! Años después, en el COTIF le dijo: "Cuando pueda te ficharé para el Valencia CF", y diez años Cortés cumplió su palabra. "Fichar por el Valencia CF fue uno de los días más felices de mi carrera".

Serer estuvo también en la famosa final del agua en el Bernabéu. Y lo tiene claro: "En el segundo partido salimos dormidos€".



