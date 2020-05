La anécdota desconocida de Rafa Benítez tras romper con el Valencia CF

La UEFA recuerda la figura de Rafa Benítez en el día en que se cumplen 16 años de su primer título europeo, el que logró con el Valencia CF en la final de la Copa de la UEFA. Después llegarían la Champions y la Supercopa de Europa en 2005 con el Liverpool, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter en 2010 y la UEFA Europa League con el Chelsea en 2013.

En un extenso artículo, el técnico repasa su trayectoria, el método que le llevó al éxito y deja algunas anécdotas interesantes y desconocidas, como cuando cuenta su primer viaje a Liverpool tras romper su vínculo con el Valencia CF en el verano de 2004. "Recuerdo la primera noche cuando fui con mi esposa a Inglaterra, hubo una tormenta terrible y estaba pensando, '¿qué estamos haciendo aquí?". Veníamos de València, donde el clima era maravilloso. Pero después de un tiempo, todo estuvo bien. Desde el primer momento, la gente fue genial; nos trataron fantásticamente", cuenta.

"Liverpool me dio la bienvenida desde el primer momento. Vi que tenían una pasión increíble por el fútbol desde el principio; tienen grandes esperanzas cuando se trata de competir: son muy competitivos, quieren ganar y eso es contagioso. La gente quiere ganar, todos se unen. Trabajan duro y se comprometen el uno con el otro. Se defienden el uno al otro. Creo que los tiempos difíciles por los que ha pasado una ciudad de clase trabajadora y profesional como Liverpool los fortalecen y les hacen vivir los buenos tiempos con mayor intensidad", sigue comentando Rafa Benítez sobre su experiencia en esa ciudad que puso patas arriba con el increíble triunfo en la final de la Champions 2005, un partido que en el descanso ganaba el Milan por 3-0.

Benítez, actual entrenador del Dalian Yigang de China, aprovecha la ocasión para poner en valor el título logrado aquel año con el Valencia, que con la Liga hizo el histórico Doblete: "Mucha gente que no me conoce recuerda el éxito del Liverpool en la Champions en 2005 y se olvida de la UEFA en 2004 con el Valencia o de Europa League en 2013 con el Chelsea", reivindica.



Destaca el entrenador que "no sólo juzgas a los entrenadores por su capacidad para ganar trofeos con los grandes equipos. Tengo un grupo con el que trabajo, no soy solo yo, conseguimos el ascenso con el Tenerife y el Extremadura, y luego también conseguimos el ascenso con el Newcastle. Hemos ganado trofeos en tres países diferentes".

El secreto de Rafa Benítez, "en muchos de los equipos en los que he trabajado no tenían jugadores que fueran mejores que sus oponentes, pero tenían esa mentalidad ganadora, ese gen competitivo que es contagioso. Cuando tienes esa mentalidad competitiva, eres organizado y equilibrado, tienes un equipo ganador. Viajé mucho a Italia. Fui a Francia, a los Países Bajos, incluso a campos de entrenamiento en los Estados Unidos e Inglaterra. Aprendes un poco de todos ellos. La verdad es que aprendes de todos. Mi ídolo como entrenador era Arrigo Sacchi, así que me gustaba ir a hablar con él en Italia cuando tuve la oportunidad, o con Francisco Maturana cuando vino a España. Siempre he sido alguien que quería aprender mucho. Pasé muchas horas en el centro de capacitación del Real Madrid hablando con Vicente del Bosque. Hablamos mucho sobre lo que estaba pasando, los jugadores juveniles; recuerdo haber hablado de Guti y de si se había cortado el pelo o no".