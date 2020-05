Otro equipo interesado en Jason Remeseiro

El futuro de Jason Remeseiro en el Valencia CF se puede decidir en las próximas semanas. El futbolista gallego está cedido en el Getafe por el conjunto de Mestalla y a pesar de que la cesión podría no tomarse por exitosa desde el punto de vista deportivo porque su participación en el equipo de Pepe Bordalás ha ido de más a menos, lo cierto es que el jugador se ha revalorizado y esto es una buena noticia para la entidad blanquinegra.

Primero porque el propio Getafe ya ha manifestado al Valencia CF su intención de fichar al jugador en propiedad, con lo cual, el club valenciansita ya sale ganando porque conviene recordar que este jugador fue fichado el pasado mes de enero a coste cero procedente del Levante UD ya que terminaba contrato.

En este sentido, ya hay contactos entre los dos clubes para ver si, en caso de afrontar la operación de venta del jugador, se hace en forma de traspaso para la temporada que viene o bien con una cesión y opción de compra obligatoria.

Eso sí, lo cierto es que todo está a expensas de varias circunstancias porque como viene informando este periódico, cabe la posibilidad de que Jason se quede en el Valencia CF la temporada que viene. Para ello, el club no debería estar en Liga de Campeones, situación que le obligaría a apretarse el cinturón y tener que bajar mucho el coste de plantilla, y ahí, encaja Jason.

Pero según ha podido saber SUPER, el Getafe no es el único equipo interesado en el fichaje de Jason, el Mallorca que entrena el valenciano Vicente Moreno también ha mostrado interés en el centrocampista gallego si bien, no tan firme como el Getafe. El equipo balear intentará lograr la salvación en estos once partidos de liga que quedan en cuanto se reanude el campeonato, y de no lograrlo, es evidente que perdería todas las opciones de hacerse con Jason que ha demostrado deportivamente ser jugador de primera división y no de la categoría de plata.

