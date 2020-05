Así se hicieron los fichajes de Frenkie De Jong, Umtiti, André Gomes o Dembelé por el Barça

Pepe Serer, ex jugador del Valencia CF, pero también del FC Barcelona, del Villarreal CF o del Mallorca. Estuvo siete años en la Masía del Barça con futbolistas como Luis Milla, Guillermo Amor o Roura, hasta que debutó de la mano de Johan Cruyff en el primer equipo del Barça y en esta entrevista cuenta la reacción de los jugadores azulgrana cuando llegó el holandés e implantó su nueva manera de entender el fútbol, "jugábamos con tres defensas, y en pretemporada cuando nos explicaba el nuevo sistema pensamos, 'madre mía', que Dios nos coja confesados".

Pero Serer ha trabajado para el Barça en diferentes etapas, primero como ojeador de canteranos en Valencia CF, y fue quien aconsejó el fichaje del delantero Abel Ruiz, y sobre todo, miembro de la secretaría técnica del club barcelonista con Robert Fernández como director deportivo.

Y tiene mucho que contar al respecto. Hizo los informes prara el Barça sobre Carlos Soler y sobre todo, el del portugués André Gomes: "Lo tenía todo, fuimos a verlo con Portugal también, y era un espectáculo, un jugador total. Hacía cambios de juego con las dos piernas, iba al choque de cabeza€ pero mira, le pudo la presión en el Camp Nou. Eso es algo que no puedes prever".

En su faceta como técnico del Barça se encargaba, sobre todo, de Holanda, por ello hizo muchos informes sobre Frenkie de Jong. "El fútbol en Holanda es muy diferente, en el Ajax jugaba de central, pero creo que en España su puesto es el de Busquets, pero mientras esté Sergi en plenitud, tiene que jugar él, porque De Jong puede jugar de interior porque tiene mucha calidad y llegada. Sobre De Jong hicimos muchos informes pero del que más hicimos fue de Umtiti, cuando era jugador del Lyon. No era un jugador espectacular pero se veía que podía tener una evolución muy buena. Yo tenía más dudas con Umtiti que con De Jong".

Los informes de Dembelé, ¿era zurdo o diestro? Serer cuenta que cuando el ahora jugador del Barça estaba en el Rennes, había una fila de la tribuna del estadio que todos eran ojeadores que iban a verlo jugar. "Recuerdo que un partido en el que hizo tres goles y dio una asistencia, fue a sacar un córner y lo hizo con la derecha, y todos los ojeadores apuntamos que era diestro porque el golpeo fue muy bueno. Pero luego tiró un penalti y lo hizo con la izquierda€ y entonces todos los ojeadores levantamos la cabeza, nos miramos y nos pusimos a reír€ ¡era imposible saber si es diestro o zurdo!".

Como ex jugador del Barça, Serer ha jugado también con los veteranos del club barcelonista. La primera vez que vio jugar a Sergi Busquets fue... ¡con los veteranos! "Estábamos ya todos tiesos y no podíamos seguir, y Busquets, que estaba de portero nos dice en el descanso. Mi hijo está aquí, tiene trece años pero si queréis puede jugar. Y se puso a jugar Sergi Busquets y no veas cómo jugaba. Y ahora míralo...".

