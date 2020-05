Piccini explica los motivos de la operación

El lateral derecho del Valencia CF Cristiano Piccini ha sido sometido este martes 19 de mayo a la intervención quirúrgica programada que ha tenido lugar en el Hospital IMED de Valencia. La intervención ha sido un éxito y el jugador comienza su proceso de recuperación para ayudar al equipo, tal y como confirma el parte médico, "en el tramo final de esta temporada". Superdeporte ya informaba el lunes que el jugador confiaba en volver al césped dentro de 15-20 días y no descarta tener participación en el equipo antes de que concluya la temporada por difícil que ahora parezca.

El jugador se ha sometido a la retirada del material de osteosíntesis que se utilizó en la cirugía reconstructiva de la fractura en la rótula derecha que sufrió en agosto de 2019. La idea era hacerlo al final de LaLiga o justo después de la EURO si la disputaba con Italia. Sin embargo, las placas y los tornillos no le dejaban entrenar al cien por cien y se ha tomado la decisión de adelantarla de forma programada.

Así lo explicaba el propio jugadas tras la operación: "Desde el primer día sabía que me tenía que quitar las placas y los clavos que me fueron implantadas en agosto para la reconstrucción de la rótula. La operación ha ido muy bien y estoy muy contento. Esta operación la tenía en la cabeza desde el primer momento, desde el primer día de rehabilitación, porque sabía que tarde o temprano tenía que quitarlos. En las dos o tres últimas semanas de confinamientos empezaron a molestarme bastante y no me han dejado entrenar con continuidad, así que junto al servicio médico y el cuerpo técnico hemos decidido que era el mejor momento para quitarlos. Pronto estaré de vuelta. Gracias por el cariño, ciao".



SUPER ya informó el lunes que la operación estaba programada y se hacía ahora porque el tornillo y la placa que le han retirado no le permitía una total libertad de movimientos. El jugador había completado con normalidad los entrenamientos individuales en la ciudad deportiva de Paterna y está cumpliendo a la perfección los plazos de su recuperación.