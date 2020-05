"Veo a Kondogbia siendo importante, ojalá pueda estar muchos años en el Valencia"

Geoffrey Kondogbia está destinado a tener un papel protagonista en esta recta final. "Lo veo siendo importante, desde luego que sí. Geoffrey es un jugadorazo, todos lo conocemos; estando al cien por cien es vital", asegura Daniel Pérez. El agente, una de las figuras imprescindibles para descifrar la llegada del centrocampista a Mestalla, desprende confianza. Las lesiones han cortado puntualmente el ritmo del franco-centroafricano, que sólo ha podido ofrecer fogonazos tras un primer curso total. El objetivo es sostener un nivel continuo. Ese es el primer paso.

El rendimiento de Kondogbia está por encima de las sensaciones. Es uno de esos jugadores cuyo trabajo tiene menos altavoz del que debería. El detalle de los números insiste en el valor de su función dentro de la estructura del equipo, incluso no estando tan brillante como en ese primer año de Marcelino. "Va a ser importante, seguro, y ojalá esté muchos años en el Valencia", responde Daniel Pérez cuando el nombre de Kondogbia se conjuga a futuro.

Compromiso y planificación

Geoffrey (27 años) está encantado en el club y en la ciudad, se siente querido en Mestalla y respetado. Su contrato termina en 2022, pero durante el próximo verano su situación contractual cambia: baja la ficha y baja la cláusula, de 80 millones a una cantidad por debajo de la mitad. La variación se planificó con la intención de renovar o completar antes un gran traspaso para las partes, pero el contexto ha introducido nuevos matices y posibilidades. Esa reducción salarial puede fortalecer su continuidad. Ajustar los márgenes ficha-rol-rendimiento es uno de los propósitos de los ejecutivos. Kondo tendría una temporada de margen –completa– para reivindicarse y decidir, optar a un nuevo contrato en el Valencia en una posición más sólida a nivel deportivo. Esa posibilidad está activa, sobre todo, porque el club le considera un futbolista sustancial y valioso. En el mercado de invierno existió una buena posibilidad de que saliese a la Premier y el club cerró la puerta priorizando el proyecto, la Champions y la clasificación para la Champions. Es una referencia.

La sección fútbol tiene varias posiciones marcadas como prioridad y en el centro del campo el foco está puesto en un recambio o un competidor capaz de oxigenar a Dani Parejo, pero no un mediocentro defensivo. Es otro factor a tener en cuentra. Para Daniel Pérez tiene todo el sentido: "Geoffrey es un jugador importante, lo ha demostrado en Valencia CF; creo que la plantilla cuenta con dos de los mejores mediocentros defensivos de LaLiga con Kondogbia y Coquelin, es indudable". Los dos son grandes compañeros, luchan por lo suyo, pero tiene una gran amistad.





Siempre al servicio del club

Kondogbia ha demostrado su compromiso en distintas ocasiones. El franco-centroafricano es un futbolista de club y está a disposición de las necesidades. Si el Valencia CF necesita venderlo lo asumira, pero el foco del futbolista está en otros menesteres, en jugar bien y en los próximos 11 partidos. La clasificación final es sustancial para descifrar lo que puede suceder en clave temporada 2020/21. No estar en Champions supone un mordisco de menos +/-60 millones de euros y no estar en Europa League sería un drama. El mercado anuncia dificultades y encruzijadas, tampoco es sencillo que lleguen propuestas ideales.

El chip está en firmar una recta final similar a la de hace un año, cuando Kondogbia protagonizó una recuperación portentosa y llegó para ayudar en la final de Sevilla. "Es un honor que Kondogbia haya podido contribuir a los últimos éxitos, por ejemplo, a ganar la Copa del Rey", recuerda Dani. Ese era uno de los sueños del jugador cuando dejó el Inter y apostó por el Valencia CF. Kondo lo vio claro cuando otros tenían dudas y Daniel Pérez fue básico en aquella decisión.

Celades, César, Corona, Anil

Acertar, reforzarse y tener imaginación para reinventarse a través del mercado no va a ser sencillo, pero el agente defiende la nueva estructura: "El Valencia CF tiene un buen director de fútbol y un buen equipo técnico, que están trabajando y seguro que van a intentar aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado". Desde que la dupla César-Corona aterrizó están trillando opciones y buscando las mejores soluciones: "Me consta que están trabajando bien, sé que son buenos profesionales, pero hay que entender que lo van a tener difícil".

Otra cuestión es la capacidad para atacar y culminar, cómo quede LaLiga, las ventas... "Creo que al Valencia CF le va a pasar como al resto de equipos; no va a tener ese margen de maniobra que le gustaría para hacer inversiones y va a tener un año difícil. Pero va a pasar en el Valencia, en el Sevilla, en el Atletico, en el Real Madrid, en todos".



Exprimir cada recurso y cada euro

"El fútbol como gran industria que es no es agena a esta crisis y ha sufrido un gran impacto. Las plantillas se van a amoldar a lo que tienen y a utilizar sus mejores recursos", analiza Daniel Pérez. El agente advierte un mercado sin grandes operaciones, muy light en general. Austeridad, sentido práctico e inteligencia. "Puede que haya algún intercambio, pero sin las grandes operaciones de otros veranos. La mayoría de clubes no estarán en disposición de hacer grandes inversiones, sobre todo, por la incertidumbre que tienen y la incertidumbre que hay en el mundo del fútbol. Parece que va a arrancar, pero no sabemos si va a ir todo bien, si va a llegar todo a buen puerto", insiste.

Superdeporte ha entrevistado a Daniel Pérez con motivo de la publicación del libro 'El día que se paró el mundo', obra solidaria a la venta en Amazon y en la que más de 100 protagonistas reflexionan sobre el impacto del Covid-19. Por supuesto está Kondogbia y otras figuras del deporte como la 'Bomba' Navarro, Fernando Hierro o Julien Escudé. Mejor ir paso a paso y prepararse para cualquier escenario, del mejor al peor de los posibles. Para Dani hay que reciclarla en clave oportuidad, en posibilidad de transformación para crecer y salir fortalecidos, a corto y medio plazo: "En muchos sentidos, veo un año de transición general, en el que los equipos van a tener que ajustarse y salir de la mejor manera posible".