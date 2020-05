La emotiva carta de Ricardo Arias a Mestalla

El valencianismo celebra este miércoles el 97 aniversario de Mestalla, el estadio más antigüo de LaLiga, inaugurado un 20 de mayo de 1923. Ricardo Arias, embajador del Valencia CF, ha dedicado en las redes sociales una emotiva felicitación al templo en el que ha forjado la historia de este club durante casi un siglo. Este es su sentido mensaje:



"Feliz cumpleaños, querido gran amigo... El estadio más añejo. Y el más especial. Por eso eres el TEMPLO. Entre tus paredes se esconden todos nuestros secretos... Nuestras alegrías, nuestras penas. El Valencia CF. No dejas a nadie indiferente... Todo aquel que tenga la oportunidad de conocerte... Saldrá siendo una persona diferente. Porque tienes magia, porque pones los vellos de punta, Porque tú ganas partidos, porque no he visto nada más grande que escuchar a 55.000 gargantas retumbando y empujando entre tus nobles paredes.



Feliz aniversario compañero de batallas. Guardián de nuestros sueños... Te echo de menos Mestalla. Amunt València".