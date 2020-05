SUPERPodcast Las palabras de Vicente Rodríguez y otra bronca por la lesión de Piccini

Las palabras de Vicente Rodríguez apuntan a Marcelino como el 'todopoderoso' en materia deportiva durante su etapa como entrenador del Valencia CF y la polémica entre Gauden Villas y Carlos Bosch sobre la lesión de Cristiano Piccini han protagonizado el programa de este miércoles 10 de mayo de 2020 en Superdeporte Radio y Superdeporte TV.

Vicente señala que durante su etapa como entrenador Marcelino era quien decidía todos los fichajes, y al respecto Carlos Bosch recuerda que el asturiano tenía derecho a veto en esta materia, es decir, el Valencia CF no podía fichar a ningún jugador al que el técnico no diera su consentimiento y que esta fue la causa, por ejemplo, por la que no se acometió la operación de Otamendi el pasado verano.

En cuanto al italiano Piccini, discusión acalorada entre Gauden Villas y Bosch, que promete perpetuarse en el tiempo. El jugador admite que en las últimas dos tres semanas los tornillos que le colocaron para recomponer la rótula le causaban molestias y que por ello el club tomó la decisión de operarse ahora, pero entre los dos miembros de la Tertulia de Los Herejes no hay acuerdo, tendrá que ser el tiempo y sobre todo el estado de salud de Piccini quien dé la razón a uno u a otro.

Por su parte, respecto al caso Vicente, Carles García Alemany se moja: "Ya está bien de charlatanes, hay que decir la verdad y algunos están ahora muy calladitos" .

También te puede interesar:

Vicente: "Ferran se está equivocando si se va del Valencia CF".

El Getafe descarta a Garay.

La anécdota desconocida de Benítez tras marcharse del Valencia CF.